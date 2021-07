tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mark Cavendish 5h04'29'' 2. Michael Morkov st 3. Jasper Philipsen st 4. Iván García Cortina st 5. Danny van Poppel st 6. Alex Aranburu st 7. Christophe Laporte st 8. André Greipel st 9. Magnus Cort Nielsen st 10. Jasper Stuyven st

Classifiche e risultati

3 in fuga, Alaphilippe controlla il gruppo

Si parte con la fuga di tre uomini: all'attacco Goldstein (Israel), Sean Bennett (Qhubeka NextHash) e, a sorpresa, Pierre Latour (Total Energies). Dietro c'è la solita Deceuninck Quick Step a fare l'andatura per cercare il poker di vittorie con Mark Cavendish. Corsa tranquilla fino al traguardo volante di Fontès: Goldstein si piazza 1°, dietro è volata per il 4° posto, vinta dal solito Colbrelli che anticipa Matthews per avvicinarsi a Cavendish in vetta alla classifica a punti. A 65 km dall'arrivo, però, né i fuggitivi né il gruppo vogliono concludere questa tappa con la classica volata. Latour e Goldstein staccano Sean Bennett, mentre in gruppo Gilbert e Aranburu provano ad evadere. La Deceuninck Quick Step spegne però i bollenti spiriti, con Alaphilippe e Asgreen a chiudere su questa azione.

Maxi caduta: Simon Yates a casa

A 61,7 km dall'arrivo, in discesa, c'è una maxi caduta, con alcuni corridori che finiscono nel fossato. Ci sono Kragh Andersen, Geraint Thomas, Majka, Simon Yates, Küng tra gli altri, giù anche i velocisti Bouhanni e Cees Bol. Per fortuna ripartono quasi tutti, tranne Roger Kluge (Lotto Soudal), l'ultimo della classifica generale, e il duo della BikeExchange Simon Yates-Lucas Hamilton che dicono addio. Intanto la fuga viene neutralizzata 53 km dal traguardo. Il gruppo inizialmente aspetta i corridori rimasti indietro, ma dopo una decina di km torna ad esserci invece corsa vera con l'attacco di Quentin Pacher. In gruppo sono costretti a rallentare ancora, a causa dei problemi meccanici avuti da Cavendish prima e Philipsen poi. Pacher viene ripreso ai -19, e proprio in quel momento cominciano i ventagli.

