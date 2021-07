Eddy Merckx, il Cannibale, colui che ha vinto Tadej Pogacar e Mark Cavendish. Il britannico spera di battere il suo record di vittorie al Tour, ma non vuole fare paragoni, per lui Merckx è e resterà il migliore della storia del ciclismo. Pogacar studia per diventarlo e vuole conquistare la sua quarta vittoria con la prossima cronometro. Sulle strade del Tour de France è arrivato anche, il, colui che ha vinto più corse in tutta la storia del ciclismo . Il belga era presente alle cerimonie di premiazione dopo la tappa di Libourne e si è un po' intrattenuto con. Il britannico spera di battere il suo record di vittorie al Tour, ma non vuole fare paragoni, per lui Merckx è e resterà il migliore della storia del ciclismo. Pogacar studia per diventarlo e vuole conquistare la sua quarta vittoria con la prossima cronometro.

Tadej POGACAR

È fantastico salire sul podio con Eddy Merckx. È un eroe nel ciclismo. Io non mi considero ancora un eroe, ma spero di ispirare molti bambini a correre in bici. Ci sono stati alcuni incidenti che hanno diviso il gruppo all’inizio della tappa. Non è molto bello iniziare una gara in questo modo. Abbiamo poi tenuto il gruppo tranquillo per un po’, ma dopo lo sprint siamo andati a tutta. È stata una tappa piuttosto strana. Poi un drappello è andato via e il gruppo è tornato tranquillo

Ho fatto una ricognizione della cronometro di domani ed è un percorso molto veloce, non molto complicato. Mi piace. Oggi le gambe erano davvero stanche per la tappa di ieri. Vedremo come dormirò oggi e come mi sveglio domani. Ma, naturalmente, ci proverò

Mark CAVENDISH

Cosa mi ha detto Merckx? Mi ha detto che era felice che avessi eguagliato il numero di vittorie e io ho risposto che sarà sempre il miglior corridore della storia. La vittoria 35 arriverà a Parigi? Non riesco a immaginare uno scenario migliore in caso di sorpasso. Conosco molto bene quell’arrivo e ovviamente mi piacerebbe superare Eddy e possedere il record da solo. Inoltre, mi fido dei miei compagni della Deceuninck Quick Step. Sarebbe un sogno festeggiare la mia seconda maglia verde e la 35esima vittoria sugli Champs-Élysées

Ballerini? Meritava di puntare al successo individuale dopo tutto il lavoro che ha fatto per me. D’altronde, nessuna squadra si prende la stessa responsabilità che ci assumiamo noi per dare la caccia alle fughe, non vedo nulla di male nel prendersi un giorno di riposo dopo le fatiche dei Pirenei

Davide BALLERINI

È stata una tappa molto veloce e faceva caldo fin dall’inizio. Il piano era vedere cosa sarebbe successo dopo lo sprint intermedio, quando il gruppo si è frammentato e la velocità è aumentata ulteriormente, abbiamo deciso di andare davanti così, la fuga andava bene anche a Mark. Puntavano a mantenere la maglia verde. Io ci ho provato? Mi sentivo bene e ho provato più volte ad avvantaggiarmi, ma non è stato facile perché gli altri sono scattati quasi subito dopo di me. Poi ho iniziato a sentire tutti questi sforzi e non ho potuto rispondere quando gli attacchi sono continuati. Non è andata come avremmo voluto oggi, ma nel complesso è stata una bella esperienza per me qui al Tour e spero che arriveranno altri bei momenti

