Domenica 1° novembre è stato presentato il Tour de France 2021 . Un Tour molto particolare, con le prime due tappe che vedranno già dei Muri a concludere frazioni sicuramente non adatte ai velocisti puri. Tante montagne, anche a una discreta quota, visto che avremo il Port d'Envalira (2409 metri, la cima più alta), il Col de Portet-d'Aspet (2115 metri) e il Tourmalet (2114 metri). Ci sarà anche il Mont Ventoux , scalato ben due volte, ma - a conti fatti - ci saranno pochi arrivi in salita. La cosa non ha soddisfatto pienamente Tadej Pogacar , il vincitore dell'ultimo Tour.

È un Tour dal tracciato più classico rispetto a quello dello scorso anno. Sicuramente non posso dire che sia poco impegnativo e i miei avversari renderanno ogni giorno una guerra. Tuttavia, ci sono solo tre arrivi in salita, ne avrei preferito qualcuno in più. La prima settimana sarà subito complicata dato l’inizio nervoso in Bretagna e una cronometro pianeggiante che credo sia abbastanza adatta alle mie caratteristiche