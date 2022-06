Terminata la lunga e complicata rassegna sulle Alpi, il Tour de France offre una tappa comunque movimentata con arrivo a Saint-Etienne. Servirà resistenza e grande lavoro da parte delle squadre degli sprinter per tenere chiusa una corsa che affronterà 3 GPM e una parte conclusiva non semplice. Una giornata importante in chiave maglia verde, con alcuni dei protagonisti che potrebbero essere tagliati fuori dalla volata.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

Ad

La 13a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 12.55 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Tour de France Saint-Étienne-Mende: percorso, orari e dove vederla in tv 22 MINUTI FA

Il Percorso

Primo tratto in discesa con il primo punto da d'attacco per i fuggitivi al km 27 con lo strappo della Côte de Brié. La salita più impegnativa arriverà al km 72, un GPM di 2a categoria che potrebbe selezionare i velocisti puri se preso ad alta velocità. Nella parte conclusiva ci sarà una salita di terza categoria a circa 40 chilometri dal traguardo che testerà le speranze dell'eventuale fuga. Ultima trentina di chilometri tutti tendenti a salire compresi gli ultimi 1000 metri.

Le salite

Côte de Brié: 2,4 km al 6,9% (3a cat.)

Col de Parménie: 5,1 km al 6,6% (2a cat.)

Côte de Saint Roman en Gal: 6,6 km al 4,5% (3a cat.)



Info utili

-Orario di partenza: 13.05

-Orario d'arrivo: 17.26 - 17.49

-Lunghezza: 192,6 km

-Dislivello: 2109 m

200km di fuga e poi la gioia: Thomas De Gendt non ci crede, rivivi la sua vittoria a Saint-Étienne

Tour de France Briançon-L'Alpe d'Huez: percorso, orari e dove vederla in tv 24 MINUTI FA