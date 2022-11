Il Tour de France è sempre rimasto legato molto alle sue tradizioni, ma nel 2024 anche la storia cambierà. A causa della concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi , infatti, la corsa francese non si concluderà come di consueto sugli Champs-Élysées: sarà invece Nizza a fare da cornice all'ultima tappa dell'edizione che andrà in scena tra due anni. Una prima in assoluto per la Grande Boucle, visto che la corsa francese è sempre terminata a Parigi.

Il Tour 2024 si concluderà comunque in una città che fa sempre parte della tradizione ciclistica transalpina, visto che Nizza ospita l’ultima tappa di una delle principali corse che anticipano proprio il Tour, la Parigi-Nizza. Sarà un Tour inedito anche per la partenza da Firenze: la Grande Boucle 2024 comincerà da Piazzale Michelangelo a Firenze sabato 29 giugno e un paio di tappe si disputeranno in Italia Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte. Una scelta, quella di Firenze, dovuta anche al centenario della prima vittoria di un corridore italiano al Tour de France: era il 1924 e a trionfare nella corsa francese fu Ottavio Bottecchia.

