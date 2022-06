Si chiude il capitolo Alpi con una replica esatta della tappa che fu disputata nel 1986. Partenza in salita per riaffronatre il Galibier da un versante diverso rispetto a quello della tappa precedente. Passaggio successivo sul Col de la Croix de Fer per chiudere sulla mitica salita all'Alpe d'Huez. Un percorso per scalatori puri con quasi 5000 metri di dislivello. Una vittoria oggi potrebbe avvicinare di molto il trionfo finale.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

Il Percorso

3 salite Hors Categorie per una giornata infernale al Tour de France. Partenza in salita e dopo appena 12 km ci sarà lo sprint intermedio a seguito del quale verrà chiamato il gruppetto tra i velocisti. Si sale sul Galibier per il secondo giorno consecutivo, da un versante diverso e leggermente meno impegnativo. Lunga discesa verso i piedi del Col de la Croix de Fer, salita a scalini di quasi 30 km con pendenze più cattive nella prima parte. Si torna in discesa fino ai -25 km quando inizia il tratto di avvicinamento all'Alpe d'Huez. Saranno 13,8 km all'8% di pendenza media, ci potranno essere distacchi notevoli al traguardo.

Le salite

Col du Galibier: 23 km al 5,1% (HC)

Col de la Croix de Fer: 29 km al 5,2% (HC)

Alpe d'Huez: 13,8 km al 8,1% (HC)

Info utili

-Orario di partenza: 13.05

-Orario d'arrivo: 17.55 - 18.29

-Lunghezza: 165,1 km

-Dislivello: 4660 m

