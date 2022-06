Il Tour de France approda sui Pirenei. Tappa non impossibile con 2 GPM di 1a categoria e la cima del Mur de Péguère a 27 chilometri dall'arrivo. Senza l'arrivo in salita, difficilmente si vedranno tentativi di allungo tra gli uomini della generale. Giornata in cui può prendere il largo una fuga di qualità.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

Ad

La 16a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 12.15 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Tour de France Saint-Gaudens-Peyragudes: percorso, orari e dove vederla UN' ORA FA

Il Percorso

Nel primo centinaio di chilometri la fuga dovrà collaborare per prendere il maggiore vantaggio possibile.i due GPM iniziali fungeranno da punto di partenza per gli attacchi. Dopo 113 km il primo GPM di 1a categoria, il Port de Lers 11 km di salita costante ma non impossibile. Più arcigno il Mur de Péguère che tra il quinto e l'ottavo chilometro determonerà la corsa. Scollinamento a 27 km dalla conclusione, poi lunga discesa fino all'arrivo di Foix.

Le salite

Côte de Saint-Hilaire 1,5 km al 6,6% (4a cat.)

Col de l'Espinas: 5,3 km al 5% (3a cat.)

Port de Lers: 11,4 km al 7% (1a cat.)

Mur de Péguère: 9,3 km al 7,9% (1a cat.)

Info utili

-Orario di partenza: 12.30

-Orario d'arrivo: 16.58 - 17.27

-Lunghezza: 178,5 km

-Dislivello: 3414 m

Tour de France Trentin positivo al Covid-19: al suo posto subentra Marc Hirschi 2 ORE FA