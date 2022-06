La tappa con arrivo in Svizzera non è la classica frazione alpina e lo dimostra il fatto che il GPM più impegnativo è un 3a categoria. Non è una giornata per scalatori, nonostante i 2500 metri di dislivello. I protagonisti saranno gli attaccanti della prima ora o eventalmente le ruote veloci dotate di resistenza. Il traguardo di Losanna è posto sulla collina dello stadio olimpico, dopo quasi 5 km al 4,8%.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

L'8a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 12.55 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il Percorso

Prima parte all'interno del diparimento del Giura con una costante ascesa dai 214 metri di Dole ai 1100 metri della Cote des Rousses. Terreno adatto per una fuga che potrebbe anche prendere il largo dopo la giornata impegnativa di ieri. Il passaggio in Svizzera prevede la lunga discesa dopo il passaggio sul Col de Petra Felix in approccio alla salita finale sulla collina dello Stadio Olimpico: scalata intervallata da un tratto in contropendenza e prima dell'ultimo chilometro le pendenze toccheranno quasi la doppia cifra.

Le salite

Côte du Marechet: 2km al 5,7 % (4a cat.)

Côte des Rousses: 6,7 km al 5% (3a cat.)

Col de Petra Felix 2,4 km al 1,5% (4a cat.)

Côte du Stade olympique: 4,8 km al 4,6% (3a cat.)

Info utili

-Orario di partenza: 13.05

-Orario d'arrivo: 17.28 - 17.53

-Lunghezza: 186,3 km

-Dislivello: 2547 m

