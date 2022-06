Dopo la crono di Copenaghen, la prima tappa in linea del Tour de France 2022 presenta un percorso senza difficoltà altimetriche. Affascinante il finale di frazione in cui si percorre il ponte del Grande Belt, il collegamento di 18 chilometri che collega le isole danesi di Selanda e Fionia. Attenzione al vento che potrebbe essere assoluto protagonista in questa fase. Le squadre avranno un ruolo cruciale per tenere chiusa la corsa e non spezzare il gruppo in vista della volata. In caso contrario sarà una tappa che potrebbe avere conseguenze anche sulla classifica generale.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

Ad

La 2a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 12.00 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Tour de France Copenaghen-Copenaghen: percorso, orari e dove vederla 42 MINUTI FA

Il Percorso

Tappa sostanzialmente piatta con 3 GPM di 4a categoria racchiusi nella prima metà di percorso che avranno il solo scopo di assegnare la prima maglia a pois. A 75 km lo sprint intermedio di Kalundborg rappresenta il primo test per gli aspiranti alla maglia verde. Poi si entra nella fase calda, tutta sul lungomare fino al ponte del Grande Belt che dai -20 km porterà verso il traguardo di Nyborg. Il vento potrebbe essere una minaccia più che concreta e il gruppo si potrebbe spezzare in qualsiasi momento. Per chi sarà stato abile a restare nelle prime posizioni ci sarà la possibilità di giocarsi la vittoria in volata.

Le salite

Côte d'Asnaes Indelukke: 1,1 km al 5,4% (4a cat.)

Côte d'Hove Straede: 0,8 km al 6% (4a cat.)

Côte de Karup Strandbakke: 1,3 km al 5,8% (4a cat.)

Info utili

-Orario di partenza: 12.15

-Orario d'arrivo: dalle 16.59 alle 17.24

-Lunghezza: 202,2 km

-Dislivello: 1152 m

Finalmente Jakobsen: batte Philipsen e fa 10 in stagione, rivivi la volata

Tour de France Geraint Thomas: "Proverò a giocarmi le mie chance" 21/06/2022 A 11:39