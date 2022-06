Il Tour de France 2022 non si vincerà sull'arrivo alla Planche des Belles Filles, ma qualcuno potrà già perdere le proprie aspirazioni. Tappa di fatto interlocutoria fino alla scalata finale che quest'anno raggiungerà quota 1140 metri per un toale di 7 km al 9% di media. Lo spettacolo è assicurato, vedremo chi si dimostrerà in condizione nel primo vero arrivo in salita che non dovrebbe comunque creare distacchi abissali.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

Il Percorso

Primi 100 chilometri tutti in leggera ascesa fino al GPM del Grosse Pierre (3a categoria). Da quel punto si alzerà il ritmo in preparazione alla scalata finale, preceduta dal Col de Croix (3a categoria). Arrivo in salita a La Super Planches des Belles Filles, traguardo ormai classico del Tour de France. 7 chilometri quasi al 9% di pendenza media per un test che non ammette passaggi a vuoto per i big della generale.

Le salite

Col de Grosse Pierre: 3,1 km al 6,4% (3a cat.)

Col des Croix: 3,2 km al 6,3% (3a cat.)

La Super Planche des Belles Filles: 7 km al 8,7% (1a cat.)

Info utili

-Orario di partenza: 13.05

-Orario d'arrivo: 17.17 - 17.43

-Lunghezza: 176,3 km

-Dislivello: 2533 m

