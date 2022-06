Parte a cronometro da Copenaghen venerdì 1° luglio alle 15:30 la 109ª edizione del Tour de France, 21 tappe in diretta integrale tutti i giorni su Eurosport 1 e senza interruzioni su discovery+ con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli, Moreno Moser e le analisi on site dei campioni della Grande Boucle Alberto Contador (2007 e 2009) e Sir Bradley Wiggins (2012), oggi volti esclusivi di Warner Bros. Discovery Sports. Saranno loro gli inviati sulle strade del Tour de France, in motocorsa dal cuore del gruppo maglia gialla, e prosegue da Copenaghen a Parigi anche l’acclamato podcast The Bradley Wiggins Show per un ciclismo da vivere " Milano, 28 giugno 2022 -la 109ª edizione del Tour de France, la più importante corsa dell’anno per gli appassionati di ciclismo sulle strade della maglia gialla:con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli, Moreno Moser e le analisi on site dei campioni della Grande Boucle(2007 e 2009) e(2012), oggi volti esclusivi di Warner Bros. Discovery Sports. Saranno loro gli inviati sulle strade del Tour de France,, e prosegue da Copenaghen a Parigi anche l’acclamato podcastper un ciclismo da vivere " senza freni ”.

Luca Gregorio e Riccardo Magrini saranno i telecronisti della Grande Boucle, affiancati da Moreno Moser e Wladimir Belli che s’alterneranno come terza voce. In esclusiva digital Eurosport Italia, sul canale Twitch dedicato al Tour de France si parte alle 14:30 in compagnia di Pietro Pisaneschi, Michele Giovagnoli, i giornalisti, commentatori e talent della squadra di Eurosport; mentre Luca Gregorio e Riccardo Magrini coi loro ospiti commenteranno il dopo-tappa “Tour 360” in diretta su discovery+ e in compagnia di Giulia Cicchiné.

Introdotto per la prima volta nel ciclismo in occasione del Tour de France, lo studio Cube in realtà aumentata - già celebre in occasione degli Slam di tennis e dei Giochi Olimpici di cui Warner Bros. Discovery è broadcaster ufficiale - fornirà i commenti e le analisi dei volti internazionali di Eurosport come Jacky Durand, Sean Kelly e Robbie McEwen, introducendo anche una funzione "inclinometer” per la rappresentazione in 3D delle salite affrontate dalla maglia gialla e il setup aerodinamico dei migliori cronomen del Tour grazie alla tecnologia Unreal Engine 5.

Podcast, notizie e approfondimenti completeranno l’enorme offerta della Grande Boucle su Warner Bros. Discovery, compresi i contenuti esclusivi di GCN+ come Racing News Show e i suoi documentari disponibili on-demand come The Breakaway o gli episodi dedicati ai miti moderni del Tour, con inediti dietro le quinte di Contador, Andy Schleck e Fabian Cancellara.

La programmazione LIVE del Tour de France in diretta integrale:

1 luglio: Copenaghen (cronometro) alle 15:30 su Eurosport 1 e Discovery+

2 luglio: Roskilde-Nyborg alle 12:00 su Eurosport 1 e Discovery+

3 luglio: Vejle-Sonderborg alle 12:55 su Eurosport 1 e Discovery+

5 luglio: Dunkerque-Calais alle 13:00 su Eurosport 1 e Discovery+

6 luglio: Lille-Arenberg Port du Hainaut alle 13:25 su Eurosport 1 e Discovery+

7 luglio: Binche-Longwy alle 11:55 su Eurosport 1 e Discovery+

8 luglio: Tomblaine-Super Planche des Belles Filles alle 12:55 su Eurosport 1 e Discovery+

9 luglio: Dole-Losanna alle 12:55 su Eurosport 1 e Discovery+

10 luglio: Aigle-Châtel Les Portes du Soleil alle 12:15 su Eurosport 1 e Discovery+

12 luglio: Morzine Les Portes du Soleil-Megève alle 13:15 su Eurosport 1 e Discovery+

13 luglio: Albertville-Col du Granon alle 12:00 su Eurosport 1 e Discovery+

14 luglio: Briançon-Alpe d’Huez 166 km alle 12:55 su Eurosport 1 e Discovery+

15 luglio: Bourg d’Oisans-Saint-Etienne alle 12:55 su Eurosport 1 e Discovery+

16 luglio: Saint Etienne-Mende 195 km alle 12:00 su Eurosport 1 e Discovery+

17 luglio: Rodez-Carcassonne alle 12:55 su Eurosport 1 e Discovery+

19 luglio: Carcassonne-Foix alle 12:20 su Eurosport 1 e Discovery+

20 luglio: Saint Gaudens-Peyragudes alle 13:05 su Eurosport 1 e Discovery+

21 luglio: Lourdes-Hautacam alle 13:20 su Eurosport 1 e Discovery+

22 luglio: Castelnau-Magnoac alle 12:55 su Eurosport 1 e Discovery+

23 luglio: Lacapelle Marival-Rocamadour (cronometro) alle 12:55 su Eurosport 1 e Discovery+

24 luglio: Parigi La Défense-Champs Élysées alle 16:00 su Eurosport 1 e Discovery+

Terminata la Grande Boucle maschile, sarà la prima attesissima volta del Tour de France Femmes in diretta esclusiva su Eurosport 1 da domenica 24 - 1ª tappa alle 13:20 dalla Tour Eiffel - a domenica 31 luglio sulla La Planche des Belles Filles, con l’ex-ciclista danese Iris Slappendel inviata di WBDS. Una corsa che seguirà il Giro d’Italia Donne in partenza da Cagliari giovedì 30 giugno alle 14:00 su Eurosport 1, fino all’ultimo traguardo di Padova domenica 10 luglio.

Nel 2022 WBDS trasmette oltre 1200 ore di ciclismo in diretta su Eurosport, discovery+ e GCN+ e dopo il Tour de France in diretta integrale la lunga estate sui pedali proseguirà alla Vuelta di Spagna in esclusiva italiana, oltre ai Mondiali di Wollogong 2022 e il Giro di Lombardia ultima classica Monumento del calendario World Tour. Strada e non solo: la straordinaria offerta di ciclismo LIVE su Warner Bros. Discovery comprende Pista, Mountain Bike, Ciclocross, BMX e le più importanti corse World Tour femminili, compresa la prima attesissima edizione del Tour de France Femmes avec Zwift in diretta su tutte le piattaforme Discovery.

