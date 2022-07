LIVE: Dunkerque - Calais

Ciclismo, Tour de France 2022 - Dunkerque-Calais: percorso, orari e dove vederla in tv

TOUR DE FRANCE - La prima giornata in territorio francese scatta da Dunkerque per affrontare 171,5 km movimentati. Non mancheranno i tentativi da lontano anche se il trampolino di lancio perfetto è posto a una decina di chilometri dall'arrivo con una salita breve ma impegnativa. Una tappa con molte trappole per i velocisti.