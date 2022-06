Era dal 1903 che non accadeva ma, questo 'incantesimo', potrebbe spezzarsi nel 2024: come riporta la Gazzetta dello Sport, il Tour de France potrebbe omaggiare la nostra Italia organizzando quattro tappe nel bel paese per omaggiare Bartali, Coppi e Pantani. La partenza è prevista da Piazzale Michelangelo a Firenze sabato 29 giugno e conclusione a Nizza domenica 21 luglio, una chiusura proprio a ridosso dell'Olimpiade parigina (26 luglio-11 agosto). Nel progetto futuro saranno coinvolte Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte con gli enti politici che stanno facendo di tutto per garantire i migliori risultati a fronte di un impegno da non meno di 10 milioni di euro tra investitori pubblici e privati.

Secondo le indiscrezioni, la scelta di far partire il tour da Firenze è fortemente simbolica di un'Italia rinascimentale e patria di Gino Bartali, vincitore di due Tour nel 1938 e 1948, e Gastone Nencini. Dopo la città toscana, le tappe toccano Rimini, Cesenatico, Bologna, Modena, Piacenza e Pinerolo.

LA DESCRIZIONE DELLE TAPPE

PRIMA TAPPA: Sabato 29 giugno 2024, Firenze-Rimini, 180-190 km.

SECONDA TAPPA: Domenica 30 giugno 2024, Rimini-Bologna, circa 200 km.

TERZA TAPPA: Lunedì 1 luglio 2024, Modena-Piacenza.

QUARTA TAPPA: Martedì 2 luglio, Pinerolo-Francia.

