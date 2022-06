Ecco i 176 corridori che animeranno l'edizione 109 del Tour de France . È stato un po' difficile trovarli visto l'ondata di casi covid che ha costretto le squadre a rivedere i piani iniziali per la. In tanti hanno dovuto, infatti, abdicare per una positività dell'ultimo momento come successo per Matteo Trentin e non solo . Ne mancano altri tra infortuni e scelte tecniche della squadra, come Cristián Rodríguez lasciato a casa dalla TotalEnergies perché non ha firmato il rinnovo di contratto . Sono 14 gli italiani in gara, guidati dache sogna un ottimo piazzamento in classifica generale dopo il 2° posto al Giro d'Italia dello scorso anno. Ci sono anche, a caccia della maglia a pois, eche vuole subito la maglia gialla con la prima cronometro.