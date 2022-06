e colpisce nuovamente a poche ore dal via del Tour de France . Dopo Tim Delercq (Quick-Step Alpha Vinyl),, che non potrà quindi essere al via della Grande Boucle. La UAE Team Emirates, comunque, riporta che il 32enne trentino sta bene e non avverte sintomi particolari. Al posto dell’ex campione europeo e vice-campione mondiale, la squadra ha deciso di chiamare Marc Hirschi , che meno di due settimane fa, durante il Giro di Svizzera, era anch’egli risultato positivo al Covid.