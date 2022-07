LIVE: Roskilde - Nyborg

Ciclismo, Tour de France 2022 - Roskilde-Nyborg: percorso, orari e dove vederla in tv

TOUR DE FRANCE - L'arrivo di Nyborg rappresenta la prima grande opportunità per i velocisti. Tappa pianeggiante, le difficoltà però possono arrivare dal vento dal momento che nel tratto finale si correrà sopra al mare attraversando il ponte del Grande Belt per 18 km. Non sarà facile tenere il gruppo compatto per arrivare alla volata e attenzione anche a eventuali distacchi in classifica.