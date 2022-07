Dopo aver dato un'occhiata alla top 25, andiamo a vedere nello specifico la situazione dei big di classifica (o presunti tali). Non si trova più nelle prime posizioni Giulio Ciccone che, dopo il grande lavoro svolto per accorciare sulla fuga, si è poi staccato sull'ultima salita. Ma, lo sapevamo, l'abruzzese non era venuto qui per fare classifica. Vince van Aert che resta in maglia gialla, ma il migliore resta Pogacar che conta ancora 8'' di margine su Vingegaard e 9'' su Roglic alla vigilia della temutissima tappa del pavé.

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Tadej Pogacar Primoz Roglic Daniel Martínez Aleksandr Vlasov Damiano Caruso Jonas Vingegaard Enric Mas David Gaudu Jack Haig Ben O'Connor Adam Yates Romain Bardet

La classifica dei big

Corridore Tempo Tadej Pogacar 13h03'28'' Jonas Vingegaard +8'' Primoz Roglic +9'' Adam Yates +16'' Geraint Thomas +18'' Mattia Cattaneo +23'' Aleksandr Vlasov +24'' Daniel Martínez +37'' Alexey Lutsenko +38'' Romain Bardet +38'' Nairo Quintana +42'' David Gaudu +43'' Jakob Fuglsang +48'' Bauke Mollema +49'' Enric Mas +49'' Ben O'Connor +54'' Sepp Kuss +1'00'' Warren Barguil +1'05'' Louis Meintjes +1'07'' Steven Kruijswijk +1'18'' Jack Haig +1'23'' Damiano Caruso +1'27'' Guillaume Martin +1'35'' Pierre Latour +1'45'' Rigoberto Uran +1'46'' Chris Froome +1'48'' Thibaut Pinot +1'53'' Michael Woods +2'01'' Giulio Ciccone +6'44''

Jumbo-Visma mostruosa! L'azione che sgretola il gruppo e lancia van Aert

