Tour de France avrà il suo Grand Départ dall'estero, con le prime tre tappe in territorio danese. Si parte con la cronometro di Copenaghen che assegnerà la prima maglia gialla e poi via via proseguirà la Grande Boucle con 6 tappe per velocisti, 6 tapponi di montagna, con 5 arrivi in salita, e 7 frazioni 'miste' per un totale di 3349,8 km e 58.530 metri di dislivello. 2 le prove contro il tempo per un totale di 53,9 km complessivi a crono, non poco rispetto agli standard dei Grandi Giri in questi ultimi anni. C'è grande attesa per le frazioni pirenaiche di Peyragudes e dell'Hautacam, ma la tappa regina sarà quella del 14 luglio - il giorno della festa nazionale in Francia - con i corridori che arriveranno sull'Alpe d'Huez che mancava dal 2018. Si arriva a quota 1850 metri d'altitudine, ma nella stessa giornata verrà affrontato il Col de la Croix de Fer (a 2067 metri) e, soprattutto, il Col du Galibier a 2642 metri, la vetta più alta di questa edizione. Si chiude poi con la solita passerella degli Champs Élysées che dal 1975 chiude ogni tappa del Tour de France. Dopo il Giro d'Italia partito dall'Ungheria , anche ilavrà il suodall'estero, con le prime tre tappe in territorio danese. Si parte con la cronometro di Copenaghen che assegnerà la prima maglia gialla e poi via via proseguirà la Grande Boucle con 6 tappe per velocisti, 6 tapponi di montagna, con 5 arrivi in salita, e 7 frazioni 'miste' per un totale di. 2 le prove contro il tempo per un totale di, non poco rispetto agli standard dei Grandi Giri in questi ultimi anni. C'è grande attesa per le frazioni pirenaiche di Peyragudes e dell'Hautacam, ma la tappa regina sarà quella delluglio - il giorno della festa nazionale in Francia - con i corridori che arriveranno sull'che mancava dal 2018. Si arriva a quota 1850 metri d'altitudine, ma nella stessa giornata verrà affrontato il Col de la Croix de Fer (a 2067 metri) e, soprattutto, il, la vetta più alta di questa edizione. Si chiude poi con la solita passerella degliche dal 1975 chiude ogni tappa del Tour de France.

Dove seguire il Tour de France 2022 in diretta tv e streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0, senza pubblicità in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

1° luglio, tappa 1: Copenaghen-Copenaghen, crono di 13,2 km

Cronometro di 13,2 km completamente piatta, ecco perché sono favoriti gli specialisti alla Ganna e van Aert, più che Pogacar e Roglic che vorranno comunque partire col piede giusto. Solo 22 metri di dislivello, il punto più alto - tanto per intenderci - è quello di Trianglen a quota 15 metri sopra il livello del mare. Occhio però al vento che sarà un fattore determinante per la realizzazione di una buona cronometro. La prova si snoda nel centro cittadino attraversando luoghi famosi in tutto il mondo come il ponte della regina Louise, i giardini di Tivoli e la celebre Sirenetta.

-Orario di partenza primo corridore: 16.00;

-Orario di partenza ultimo corridore: 18.55;

-Orario d'arrivo ultimo corridore: 19:10;

-Lunghezza: 13,2 km;

-Dislivello: 22 metri;

Tappa 1: Copenaghen-Copenaghen, il percorso della crono in 3D

2 luglio, tappa 2: Roskilde-Nyborg di 202,2 km

Tre GPM, tutti racchiusi nei primi 84 km di tappa. Sono tutti di 4a categoria e i big non dovranno riparare agli scatti di inizio frazione. Avremo la Côte d'Asnaes Indelukke (1,1 km al 5,4%), la Côte d'Hove Straede (0,8 km al 6%) e la Côte de Karup Strandbakke (1,3 km al 5,8%). Poi sarà tutta piatta fino all'arrivo, per la prima volata di questo Tour de France. Occhio però al vento e ai possibili ventagli.

-Orario di partenza: 12.15;

-Orario d'arrivo: tra le 16.59 e le 17.24;

-Lunghezza: 202,2 km;

-Dislivello: 1152 metri;

-GPM: 3;

Tappa 2: Roskilde-Nyborg, il percorso in 3D

3 luglio, tappa 3: Vejle-Sonderborg di 182 km

Ultima tappa in territorio danese ed è la classica frazione adatta ai velocisti. Nella prima parte avremo due GPM, ma atti solo a cambiare leggermente la classifica della maglia a pois tra Côte de Koldingve (1,1 km al 3,4%) e Côte de Hejlsminde Strand (0,8 km al 5,5%). Al km 123,3 avremo anche la Côte de Genner Strand (1,7 km al 3,4%), ma che rappresenta anche questa poco più di un muro. Poi ci saranno 60 km di lavoro per la squadre dei velocisti per non far arrivare al traguardo la fuga di giornata.

-Orario di partenza: 13.05;

-Orario d'arrivo: tra le 17.12 e le 17.35;

-Lunghezza: 182 km;

-Dislivello: 1276 metri;

-GPM: 3;

Tappa 3: Vejle-Sønderborg, il percorso in 3D

5 luglio, tappa 4: Dunkerque-Calais di 171,5 km

Prima tappa sul territorio francese dopo il week end passato in Danimarca. Ben 6 i GPM da Dunkerque a Calais e sono tutti di 4a categoria. La Côte de Cassel (1,7 km al 4,2%), Côte de Remilly-Wirquin (1,1 km al 6,8%), Côte de Nielles-lès-Bléquin (1,1 km al 7,7%), Côte de Harlettes (1,3 km al 6%), Côte du Ventus (1,1 km al 4,8%). L'ultimo GPM è quello della Côte de Cap Blanc-Nez (0,9 km al 7,5%), posto a 10,8 km dall'arrivo. Detto questo, se le squadre dei velocisti dovessero riuscire a tenere compatta la corsa, sarà volata a Calais.

-Orario di partenza: 13.15;

-Orario d'arrivo: tra le 17.14 e le 17.35;

-Lunghezza: 171,5 km;

-Dislivello: 1784 metri;

-GPM: 6;

Tappa 4: Dunkerque-Calais, il percorso in 3D

6 luglio, tappa 5: Lille-Arenberg Porte du Hainaut di 157 km

È una delle tappe più temute di questa edizione del Tour de France. Non c'è l'Alpe d'Huez o l'Hautacam, ma è la frazione col pavé della Parigi-Roubaix, con i corridori che arriveranno ad Arenberg. In caso di maltempo, diventerà una tappa epica come quella del 2014 quando Nibali spazzò via tutti i rivali già ad inizio Tour. Eh sì, questa frazione potrà fare - in chiave classifica generale - più danni dei tapponi di montagna alpini e pirenaici. Non a caso sia Pogacar che Roglic hanno provato i settori con largo anticipo e si sono testati, durante la stagione, sul pavé per arrivare preparati a questo appuntamento. Primi 70 km tutto sommato tranquilli, poi dal km 79,7 ecco che comincia il primo settore di pavé, quello da Villers-au-Tertre a Fressain. Il settore decisivo sarà il terzultimo, quello da Tilloy-lez-Marchiennes a Sars-et-Rosières a 20,1 km dall'arrivo. Sarà il momento giusto per attaccare e lasciarsi tutte alle spalle.

-Orario di partenza: 13.35;

-Orario d'arrivo: tra le 17.20 e le 17.39;

-Lunghezza: 157 km;

-Dislivello: 585 metri;

-Settoridi pavé: 11;

Tappa 5: Lilla-Arenberg (Porte du Hainaut), il percorso in 3D

7 luglio, tappa 6: Binche-Longwy di 219,9 km

Si partirà da Binche, dal Belgio, e ci sarà il rientro in Francia passando per le Ardenne. Prima parte di gara 'semplice', con la Côte des Mazures (2 km al 7,6%) ad accogliere i corridori all'ingresso in Francia. Dopo Charleville-Mézières e Sedan, ci sarà l'attraversamento a Carignan dove è posto il traguardo volante di giornata. Tappa facile, per così dire, ma con un gran finale. Tre muri ad attendere i corridori tra la Côte de Montigny-sur-Chiers (1,6 km al 4,4%), la Côte de Pulventeux (0,8 km al 12,3%) e la salita di Longwy (1,6 km al 5,8%) all'arrivo. Se la fuga sarà stata ripresa, potrebbero esserci anche i fuochi d'artificio tra gli uomini di classifica.

-Orario di partenza: 12.05;

-Orario d'arrivo: tra le 17.15 e le 17.45;

-Lunghezza: 219,9 km;

-Dislivello: 2472 metri;

-GPM: 3;

Tappa 6: Binche-Longwy, il percorso in 3D

8 luglio, tappa 7: Tomblaine-La Planche des Belles Filles di 176,3 km

Ecco la tappa di La Planche des Belles Filles. Una tappa che fa paura per il suo gran finale anche se, fino all'attacco dell'ultima salita, non è così dura come sembra. Superata quota 100 km avremo due GPM, entrambi di 3a categoria: Col de Grosse Pierre (3,1 km al 6,4%), Col des Croix (3,2 km al 6,3%), poi il Col de la Chevestraye, che non è però segnato come GPM. Poi La Planche des Belles Filles, il primo GPM di 1a categoria di questa edizione. 7 km all'8,7%, con picco massimo al 24%: qui sì che si farà la differenza in classifica.

-Orario di partenza: 13.05;

-Orario d'arrivo: tra le 17.17 e le 17.43;

-Lunghezza: 176,3 km;

-Dislivello: 2533 metri;

-GPM: 3;

Tappa 7: Tomblaine-La Planche des Belles Filles, il percorso in 3D

9 luglio, tappa 8: Dole-Lausanne di 186,3 km

Altra tappa dura e con un finale in salita, anche se solo di 3a categoria. Dopo 38 km si comincia a salire, ma ci sarà ancora spazio per le ruote veloci per tentare l'assalto al traguardo volante di Montrond. Dopo 75 km, invece, c'è la prima vera asperità di giornata, ma è 'solo' la Côte du Maréchet (2 km al 5,7%). Sicuramente più dura la Côte des Rousses dopo 100 km (6,7 km al 5%), seguito dal Col de Pétra Félix (2,4 km all'1,5%). Da quel momento sarà discesa, col passaggio in Svizzera. Si arriverà a Lausanne con un GPM di 3a categoria (4,8 km al 4,6%). Non particolarmente duro in realtà ma, se ci fosse l'occasione di guadagnare secondi tra la volata e gli abbuoni, qualcuno partirà.

-Orario di partenza: 13.05;

-Orario d'arrivo: tra le 17.28 e le 17.53;

-Lunghezza: 186,3 km;

-Dislivello: 2547 metri;

-GPM: 4;

Tappa 8: Dole-Losanna, il percorso in 3D

10 luglio, tappa 9: Aigle-Châtel di 192,9 km

Si chiude la prima settimana del Tour con una tappa 'dedicata' all'UCI. Si perché si parte da Aigle, dalla sede dell'UCI, e la prima ora di corsa è caratterizzata dal passaggio sulla Côte de Bellevue (4,3 km al 4%). Niente di che, ma sarà un'occasione per i fuggitivi di giornata di prendere il largo. Dopo il Col des Mosses (13,3 km al 4,1%), si comincia a fare sul serio con 2 GPM di 1a categoria nello spazio di 50 km. Prima il Col de la Croix (8,1 km al 7,6%), poi c'è il Pas de Morgins (15,4 km al 6,1%), ma mancherà ancora un po' al traguardo. Esattamente 9,8 km tra la discesa, dopo l'ultimo GPM, e la salita di Châtel, non segnata però come GPM (4 km al 4,6%).

-Orario di partenza: 12.30;

-Orario d'arrivo: tra le 17.28 e le 18.02;

-Lunghezza: 192,9 km;

-Dislivello: 3743 metri;

-GPM: 4;

Tappa 9: Aigle-Châtel Portes du Soleil, il percorso in 3D

12 luglio, tappa 10: Morzine-Megève di 148,1 km

Ci stiamo avvicinando alle Alpi, intanto si arriva a Megève con una tappa di quasi 3000 metri di dislivello e 4 GPM. Primi 100 km caratterizzati dai non 'impossibili' GPM della Côte de Chevenoz (2,2 km al 2,9%), Col de Jambaz (6,7 al 3,8%) e Côte de Châtillon-sur-Cluses (4,5 km al 3,9%). È solo l'aperitivo per la Montée de Megève (2a categoria), con 19,2 km al 4,1%. Pendenze non terribili, il picco sarà al 7,1%, ma parliamo di una salita di quasi 20 km a fine tappa. E, superato il GPM, la strada salirà ancora. Il traguardo è posto 2,2 km più in là. Spiana un pochino, ma è sempre salita e si potranno fare distacchi in caso di un vero attacco.

-Orario di partenza: 13.30;

-Orario d'arrivo: tra le 16.57 e le 17.17;

-Lunghezza: 148,1 km;

-Dislivello: 2733 metri;

-GPM: 4;

Tappa 10: Morzine-Megève, il percorso in 3D

13 luglio, tappa 11: Albertville-Col du Granon di 151,7 km

Tappone alpino con il Col du Galiber e non solo. Si superano i 4000 metri di dislivello tra Lacets de Montvernier (3,4 km all'8,2%), Col du Télégraphe (11,9 km al 7,1%) e il Col du Galibier, attraversato dal versante sud, quello intitolato al grande Henri Desgranges (17,7 km al 6,9%). Arriveremo a quota 2642 metri di altitudine, il punto più alto di questa edizione del Tour, anche se il giorno dopo si rifarà il Galibier, questa volta passando dal Col du Lautaret. Detto questo, non è finita dopo il Galibier. Si arriva sul Col du Granon, altro hors catégorie (11,3 km al 9,2%), con arrivo posto a 2413 metri di dislivello.

-Orario di partenza: 12.15;

-Orario d'arrivo: tra le 16.40 e le 17.13;

-Lunghezza: 149 km;

-Dislivello: 4070 metri;

-GPM: 4;

Tappa 11: Albertville-Col de Granon, il percorso in 3D

14 luglio, tappa 12: Briançon-L'Alpe d'Huez di 165,1 km

È il giorno della festa nazionale in Francia e, ça va sans dire, è anche il giorno della tappa regina di questa edizione del Tour de France. Senza neanche guardare pendenze o altro, basta citare tre salite, tutte e tre hors catégorie. Si parte con il Col du Galibier (23 km al 5,1%), a quota 2642 metri di altitudine, dopo 110 km il Col de la Croix de Fer (29 km al 5,2%, con picco al 10,2%), a quota 2067 metri di altitudine, e si chiude con l'Alpe d'Huez (13,8 km all'8,1%, con picco all'11,5%). Oggi vedremo chi vorrà davvero vincere la maglia gialla.

-Orario di partenza: 13.05;

-Orario d'arrivo: tra le 17.55 e le 18.29;

-Lunghezza: 165,1 km;

-Dislivello: 4660 metri;

-GPM: 3;

Tappa 12: Briançon-Alpe d'Huez, il percorso in 3D

15 luglio, tappa 13: Le Bourg d'Oisans-Saint Étienne di 192,6 km

Segnata sulla cartina come tappa per velocisti, ma sarà davvero dura arrivare in gruppo compatto fino a Saint Étienne. Avremo la Côte de Brie (2,4 km al 6,9%), Col de Parménie (5,1 km al 6,6%) e la Côte de Saint-Romain-en-Gal (6,6 km al 4,5%) da affrontare. Ok, quello più difficile è un 2a categoria, ma anche dopo l'ultima salita si continua ad andare all'insù con il Col de la Croix Régis e La Talaudière (non segnati come GPM). Da ricordare anche i 2109 metri di dislivello. Altro tappone per chi vuole provare una fuga.

-Orario di partenza: 13.05;

-Orario d'arrivo: tra le 17.26 e le 17.49;

-Lunghezza: 192,6 km;

-Dislivello: 2109 metri;

-GPM: 3;

Tappa 13: Bourg d'Oisans-Saint Étienne, percorso in 3D

16 luglio, tappa 14: Saint Étienne-Mende di 192,5 km

Una delle tappe più dure di questa edizione, anche se non è una vera tappa di montagna. Ci sono comunque 5 GPM, con la bellezza di 3441 metri di dislivello. Dopo Côte de Saint-Just-Malmont, Côte de Châtaignier, Côte de Grandrieu e la Côte de la Fage, tutti di 3a categoria, ci sarà la Côte de la Croix Neuve-Montée Jalabert, un 2a categoria di 3 km al 10,2%. Una volta scollinati, mancherà 1,5 km all'arrivo di Mende. Probabilmente non saranno gli uomini di classifica a sfidarsi per la vittoria di tappa, ma vedremo sicuramente qualche attacco da parte di chi dovrà rosicchiare qualcosa nella generale.

-Orario di partenza: 12.15;

-Orario d'arrivo: tra le 17.05 e le 17.34;

-Lunghezza: 192,5 km;

-Dislivello: 3441 metri;

-GPM: 5;

Tappa 14: Saint Étienne-Mende, il percorso in 3D

17 luglio, tappa 15: Rodez-Carcassonne di 202,5 km

Solo due GPM, di 3a categoria, ma si sfiorano i 2500 metri di dislivello. Non ci sono metri di pianura in quella che può essere una grande occasione per i cacciatori di tappa. Ma occhio anche a corridori come van Aert e van der Poel, desiderosi di aggiungere un capitolo alla loro intensa storia di battaglie. Dopo 68,9 km la Côte d'Ambialet (3a categoria): 4,4 km al 4,6%, dopo 150 km ci sarà invece la Côte des Cammazes (3a categoria): 5,1 km al 4,1%. Allo scollinamento mancheranno ancora 47,9 km al traguardo, ma non le difficoltà altimetriche. Ogni scatto potrà essere quello giusto.

-Orario di partenza: 13.05;

-Orario d'arrivo: tra le 17.39 e le 18.04;

-Lunghezza: 202,5 km;

-Dislivello: 2419 metri;

-GPM: 2;

Tappa 15: Rodez-Carcassonne, il percorso in 3D

19 luglio, tappa 16: Carcassonne-Foix di 178,5 km

Tappa con tanta montagna, anche se lo scollinamento dell'ultimo GPM si troverà ai -27,2 km. C'è da affrontare subito la Côte de Saint-Hilaire, un 4a categoria, niente di che, ma sarà un trampolino di lancio per le azioni in fuga. Poi il Col de l'Espinas, ma si farà sul serio dopo 113 km con la salita del Port de Lers (1a categoria): 11,4 km al 7%. Altri 20 km e ci sarà il temibile Mur de Péguère (9,3 km al 7,9%) ma, come detto, allo scollinamento non ci sarà la linea del traguardo. Per arrivare a Foix ci saranno poco più di 27 km... Di discesa. Non è che questo Tour si deciderà in discesa?

-Orario di partenza: 12.30;

-Orario d'arrivo: tra le 16.58 e le 17.27;

-Lunghezza: 178,5 km;

-Dislivello: 1557 metri;

-GPM: 4;

Tappa 16: Carcassonne-Foix, il percorso in 3D

20 luglio, tappa 17: Saint Gaudens-Peyragudes di 129,7 km

Tappa breve, ma intensissima, con quattro salite che metteranno a dura prova i contendenti alla maglia gialla. Prima parte sempre in leggerissima salita, ma la prima vera asperità arriverà dopo Arreau, con la lunga scalata al Col d'Aspin (1a categoria): 12 km al 6,5%. Poi discesa e si sale ancora verso Hourquette d'Ancizan (2a categoria): 8,2 km al 5,1%, poi occhio alla valle e si affronta il Col de Val Louron-Azet (1a categoria): 10,7 km al 6,8%. Tutto questo sarà stato solo un antipasto di quello che verrà più tardi perché, a chiudere la giornata, avremo il Peyragudes (1a categoria): 8 km al 7,8% di media, ma con tratto finale al 16%.

-Orario di partenza: 13.15;

-Orario d'arrivo: tra le 16.50 e le 17.14;

-Lunghezza: 129,7 km;

-Dislivello: 3352 metri;

-GPM: 4;

Tappa 17: Saint Gaudens-Peyragudes, il percorso in 3D

21 luglio, tappa 18: Lourdes-Hautacam di 143,2 km

Tappa corta, ma tutt'altro che semplice. È l'ultimo atto sui Pirenei e, dopo 60 km, sarà battaglia vera con tre salite, una più dura dell'altra. Al km 76,7 c'è da affrontare il Col d'Aubisque, un hors catégorie, di 16,4 km al 7,1%, dopo 110 km il Col de Spandelles (10,3 km all'8,3%) e, infine, il temibile Hautacam. Altro hors catégorie di 13,6 km al 7,8%, 11,3% di punta massima, con arrivo piazzato a 1520 metri d'altitudine. Chi vuole la maglia gialla, se la vada a prendere.

-Orario di partenza: 13.30;

-Orario d'arrivo: tra le 17.25 e le 17.54;

-Lunghezza: 143,2 km;

-Dislivello: 4036 metri;

-GPM: 3;

Tappa 18: Lourdes-Hautacam, il percorso in 3D

22 luglio, tappa 19: Castelnau Magnoac-Cahors di 188,3 km

Penultima occasione per i velocisti o, per meglio dire, per gli sprinter rimasti in gara. Prima parte di tappa senza particolari difficoltà: ci sarà subito il traguardo volante di Auch, poi qualche dentello qua e là che però non darà fastidio agli aspiranti vincitori. A poco più di 50 km dal traguardo, però, ci saranno ben due GPM a mischiare le carte. Qui entreranno in gioco le squadre dei non velocisti puri che proveranno ad eliminare qualcuno dalla corsa alla vittoria tra la Côte de la cité médiévale de Lauzerte (2 km al 6,2%) e la Côte de Saint-Daunès (1,6 km al 6,3%). Non solo, ci saranno anche i dentelli di Sauzet e Saint Vicent Rive d'Olt ad animare la tappa che sembra più una Classica che una normale tappa per ruote veloci.

-Orario di partenza: 13.05;

-Orario d'arrivo: tra le 17.16 e le 17.39;

-Lunghezza: 188,3 km;

-Dislivello: 1557 metri;

-GPM: 2;

23 luglio, tappa 20: Lacapelle Marival-Rocamadour, crono di 40,7 km

Ultima chance per chi vuole la maglia gialla. Ci sarà un'impegnativa cronometro individuale da Lacapelle Marival a Rocamadour di 40,7 km. Prima parte di percorso non troppo dura, con qualche sali e scendi, più per specialisti. Superati i 35 km di prova, però, cominceranno le asperità. I corridori dovranno affrontare prima la Côte de Magès (1,6 km al 4,7%) e poi, a pochi passi dall'arrivo, la Côte de l'Hospitalet (1,5 km al 7,8%). Non sono segnate come GPM, ma potranno risultare decisive per la classifica generale finale.

-Orario di partenza primo corridore: 13.05;

-Orario di arrivo primo corridore: 14.04;

-Orario d'arrivo ultimo corridore: 17.49;

-Lunghezza: 40,7 km;

-Dislivello: 432 metri;

Tappa 20: Lacapelle Marival-Rocamadour, il percorso della crono in 3D

24 luglio, tappa 21: Parigi-Champs Élysées di 115,6 km

Come sempre accade dal 1975, il Tour de France si chiuderà con la classica 'passerella' degli Champs Élysées, ultima occasione per i velocisti presenti e per chi ambisce alla maglia verde. Dopo 72,3 km dovrebbe cominciare la corsa vera, col passaggio sull'ultimo GPM di questa edizione, quello della Côte de pavé des Gardes (1,3 km al 6,5%) che non dovrebbe essere però decisivo per la classifica della maglia a pois. Passati da Issy-Les-Moulineaux si entra nel circuito cittadino: un giro di 6,8 km da ripetere in 9 occasioni. Subito dopo il terzo passaggio dalla linea del traguardo ci sarà lo sprint intermedio di giornata, poi si comincerà a lavorare per l'ultima volata di questo Tour.

-Orario di partenza: 16.30;

-Orario d'arrivo: tra le 19.26 e le 19.43;

-Lunghezza: 115,6 km;

-Dislivello: 756 metri;

-GPM: 1;

Tappa 21: Parigi-Champs Élysées, il percorso in 3D

