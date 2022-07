Pogacar, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti: oggi la Vingegaard dopo la vittoria del danese Roglic adesso non può competere neanche più per il podio, ma lo sloveno è felicissimo per il lavoro svolto e per il fatto che abbia portato dei risultati. È stato lui, infatti, a scatenare la corsa a 68 km dal traguardo con una serie di attacchi che hanno stuzzicato la fantasia di Pogacar. Il connazionale ha risposto a tutte le fiammate, poi non ha avuto più la benzina per stare a ruota di Vingegaard... Alla fine ce l'hanno fatta. Si doveva fare un sacrificio per mettere in mezzo, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti: oggi la maglia gialla ce l'hadopo la vittoria del danese sul Col du Granon . È chiaro,adesso non può competere neanche più per il podio, ma lo sloveno è felicissimo per il lavoro svolto e per il fatto che abbia portato dei risultati. È stato lui, infatti, a scatenare la corsa a 68 km dal traguardo con una serie di attacchi che hanno stuzzicato la fantasia di Pogacar. Il connazionale ha risposto a tutte le fiammate, poi non ha avuto più la benzina per stare a ruota di Vingegaard...

Le parole di Roglic

Ho esultato alla fine? Si, ero informato sull’azione di Jonas, pazzesco. È stata una giornata molto bella per noi. Come abbiamo messo in crisi Pogacar? È stata dura, siamo andati a tutta e alla fine ha vinto il più forte. Quando attaccavamo uno alla volta non sapevamo se potevamo farlo crollare, ma di certo sono crollato io. Ma non me ne importava, sono andato a tutta. Come mi sento dopo l’infortunio? Contento di non essere al vertice

