Tour de France

La nuova classifica

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 41h29'59'' 2. Romain Bardet +2'16'' 3. Tadej Pogacar +2'22'' 4. Geraint Thomas +2'26'' 5. Nairo Quintana +2'37'' 6. Adam Yates +3'06'' 7. David Gaudu +3'13'' 8. Aleksandr Vlasov +7'23'' 9. Alexey Lutsenko +8'07'' 10. Enric Mas +9'29''

Van Aert e van der Poel in fuga. E Roglic...

Pronti, partenza e partono van Aert e van der Poel. Clamorosa azione del duo in una delle tappe più dure di tutta l'edizione del Tour. Van Aert si prende i 20 punti del traguardo volante di Aiguebelle, ma tira dritto in attesa che arrivino altri corridori da dietro. E, poco dopo, ecco che ne arrivano diversi a rimpolpare la fuga: diventano in 20 là davanti con gli inserimenti di corridori come - tra gli altri - Mattia Cattaneo, Laporte, Barguil, Andrea Bagioli, Schachmann, Teuns, Ion Izagirre, Geschke, Mads Pedersen e Latour. Sulla prima salita, però, Bagioli si stacca e Cattaneo fa l'elastico. Attenzione dietro: sul Télégraphe c'è già una prima sfiammata di Roglic intento a ridurre il gruppo maglia gialla.

Spettacolo van Aert-van der Poel! I due scattano al km 0

"Che dici, partiamo?" Il momento in cui van Aert e van der Poel decidono l'attacco

Attacca Roglic, risponde Pogacar. Attacca Vingegaard, risponde Pogacar

Lo sloveno ci riprova anche sul Galibier e riesce nel suo intento: restano davanti solo Roglic, Pogacar, Vingegaard e Geraint Thomas. Pogacar però risponde sia a Roglic che a Vingegaard 'vincendo' così la prima sfida. Rientrano diversi corridori e Roglic riprova ancora. Serie impressionante di fiammate dello sloveno, ma Pogacar risponde ancora e ancora. A quel punto è il capitano stesso dell'UAE Emirates ad attaccare: rispondono solo Vingegaard e Bardet, mentre a Roglic tocca alzare bandiera bianca. Stesso discorso vale anche per Enric Mas, Gaudu, Adam Yates e Geraint Thomas. Davanti Barguil, intanto, si prende i punti del GPM precedento Geschke, mentre van Aert si ferma per dare manforte a Roglic che riesce a rientrare nella vallata dopo il Galibier.

Sfiammata Jumbo! Accelerazione sul Telegraphe, Pogacar e i big rispondono

Roglic c'è! Lo scatto a fine salita per testare Pogacar

Vingegaard dà scacco matto a Pogacar: che batosta!

Comincia l'ultima salita, anche questa di quasi 2500 metri. Barguil cerca l'impresa, partendo da un vantaggio di 3'29'' sul gruppo. Sufficienti per arrivare in cima? Approccio aggressivo dei Jumbo Visma con van Aert e Roglic, in versione gregario, a fare l'andatura in gruppo, ma Pogacar piazza subito Majka. Partono, però, prima Quintana e poi Bardet. Pogacar lascia fare, il suo obiettivo è Vingegaard.

Vingegaard stacca Pogacar! Il momento in cui lo sloveno va ko

Ma anche quando parte il danese, a 5 km dal traguardo, lo sloveno non risponde. Eccola la crisi dietro l'angolo. Vingegaard va su come una furia, riprende Bardet, Barguil e Quintana e si invola verso il successo di tappa. Pogacar in presa alla crisi più grande della sua carriera, tanto che lo sloveno viene raggiunto e superato anche da Geraint Thomas, Adam Yates e Gaudu. Perde la maglia gialla e scivola in 3a posizione della generale. Sembrava avesse già vinto il Tour de France...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 4h19'01'' 2. Nairo Quintana +59'' 3. Romain Bardet +1'10'' 4. Geraint Thomas +1'38'' 5. David Gaudu +2'04'' 6. Adam Yates +2'10'' 7. Tadej Pogacar +2'51'' 8. Alexey Lutsenko +3'38'' 9. Steven Kruijswijk +3'59'' 10. Warren Barguil +4'16''

