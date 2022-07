Hugo Houle negli anni da professionista. Da Under 23 ha conquistato una tappa e la classifica generale del Tour de Québec nel 2012 ma, passato a professionista, non era ancora riuscito a portare a casa una gara in linea. Contava solo due vittorie ai campionati nazionali canadesi a cronometro (2015 e 2021) e il successo, sempre a cronometro, ai Giochi panamericani (2015). Poi si era messo a disposizione negli anni all'AG2R La Mondiale, all'Astana e anche alla Israel PremierTech. Ma anche nella Michael Woods. Poi ha preso un po' di vantaggio prima del Mur de Péguère e ha tirato dritto, con un'azione solitaria di 39 km. Un successo straordinariamente importante per Houle che ha così potuto, finalmente, dedicare la vittoria al fratello scomparso 10 anni fa. Anche Pierrick Houle era un ciclista e, anzi, aveva introdotto Hugo al mondo dello sport (avevano cominciato insieme nel Triathlon). Morì tragicamente, mentre si stava allenando, alla vigilia di Natale, investito da un automobilista ubriaco. Oggi, finalmente, la dedica con una vittoria che aspettava da 10 anni... Una vita da gregario. Questo è statonegli anni da professionista. Da Under 23 ha conquistato una tappa e la classifica generale del Tour de Québec nel 2012 ma, passato a professionista, non era ancora riuscito a portare a casa una gara in linea. Contava solo due vittorie ai campionati nazionali canadesi a cronometro (2015 e 2021) e il successo, sempre a cronometro, ai Giochi panamericani (2015). Poi si era messo a disposizione negli anni all'AG2R La Mondiale, all'Astana e anche alla Israel PremierTech. Ma anche nella tappa da lui vinta a Foix , era lì per dare il suo supporto al compagno di squadra e connazionale. Poi ha preso un po' di vantaggio prima dele ha tirato dritto, con un'azione solitaria di. Un successo straordinariamente importante per Houle che ha così potuto, finalmente, dedicare la vittoria10 anni fa. Ancheera un ciclista e, anzi, aveva introdotto Hugo al mondo dello sport (avevano cominciato insieme nel Triathlon). Morì tragicamente, mentre si stava allenando, alla vigilia di Natale, investito da un automobilista ubriaco. Oggi, finalmente, la dedica con una vittoria che aspettava da 10 anni...

Le parole di Hugo Houle

Da quando sono passato professionista, il mio obiettivo era quello di dedicare una vittoria a mio fratello Pierrick. Con lui guardavo le tappe del Tour de France e, essere riuscito a dedicargli la vittoria di oggi, proprio qui, è davvero fantastico. Non avevo mai vinto una gara, se non a cronometro, e oggi sono entrato in fuga per essere di supporto a Michael Woods. Poi ho provato ad anticipare in salita ed è stato molto difficile. Ho provato a tenere duro negli ultimi km del GPM perché volevo a tutti i costi questa vittoria. [le parole di Houle a fine tappa]

Combinazione, tutto il Canada attendeva con trepidazione questa vittoria. L'ultimo successo di un canadese al Tour? Dobbiamo tornare indietro di 34 anni, il 4 luglio 1988. Quella volta ci fu la vittoria di Steve Bauer a Machecoul, al Tour 1988 con la Weinmann-La Suisse. Edizione in cui Steve Bauer, qualche tappa dopo, indossò anche la maglia gialla per tre giorni. E, combinazione, oggi Steve Bauer è proprio uno dei direttori sportivi della Israel PremierTech.

