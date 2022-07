Tour de France

Filippo Ganna non è riuscito a vincere la cronometro di Copenaghen, tappa su cui aveva Lampaert che ha sfruttato la non è riuscito a vincere la cronometro di Copenaghen, tappa su cui aveva messo il cerchietto rosso , sognando di conquistare subito la maglia gialla. A vincere, a sorpresa, è statoche ha sfruttato la fase di corsa sull'asciutto confronto agli altri big che hanno corso invece sul bagnato. Ganna ha dovuto anche patire una foratura alla ruota posteriore , ma il corridore della Ineos Grenadiers non cerca scuse. C'è chi è andato meglio di lui e punto...

Le parole di Ganna

La foratura? Non è una scusa, non credo di aver perso per quello. È andata così. Non ci ho fatto caso, il mal di gambe era tanto. Era più il cercare di limitare i danni. Il maltempo decisivo? Diciamo che con la pioggia non mi sentivo proprio a mio agio nelle curve, sui rettilinei ero abbastanza costante

Alcuni sono stati più forte di me

All’inizio doveva essere più asciutto che bagnato, invece è andata così. Anche van Aert e Pogacar sono partiti uguale a me, quindi non possiamo recriminare nulla, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo arrivati al meglio, e c’è chi è stato più forte

