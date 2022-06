Vlasov che nell'ultima tappa ha portato Evenepoel che avrà voglia di rivalsa dopo essersi staccato È il primo dei due tapponi di montagna di questo Giro di Svizzera. La classifica generale, però, ha già vissuto un pesante scossone nella frazione col circuito di Novazzano. Un po' i corridori andati via causa covid, vedi Adam Yates , un po' il colpaccio piazzato dache nell'ultima tappa ha portato a casa vittoria e maglia di leader . Il corridore russo è il favorito anche per la tappa di Moosalp, ma attenzione agli Ineos Grenadiers che non ci stanno a tornare a mani vuote nonostante il grande lavoro fatto fino ad adesso. E occhio ancheche avrà voglia di rivalsa dopo essersi staccato molto presto nell'ultima giornata

La sesta tappa del Giro di Svizzera sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) dalle 15:00 con la telecronaca di Luca Gregorio e Wladimir Belli. La tappa sarà visibile anche in streaming, a partire dalle 14:10, su Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Solo due salite in questa tappa, ma belle toste. La fase iniziale della frazione sarà un lungo avvicinamento al GPM di Nufenenpass, il primo hors catégorie di questa edizione. Sarà una strada sempre in salita dal km 43, anche se il GPM sarà 'solo' di 13,6 km, con punte che sfiorano la doppia cifra. Occhio alla discesa che porta a Ulrichen, poi si andrà verso i due traguardi volanti di Naters e Visp. Superato il secondo traguardo volante di giornata, si torna a salire. Il vero GPM viene considerato da Robel, con una salita di 17,7 km al 7,8%. E a Moosalp ci saranno distacchi importanti.

Tutte le salite

-Al km 94,5 Nufenenpass/Passo della Novena (hors catégorie): 13,6 km al 7,8%, con picco al 9,9%;

-Al km 173,5 Moosalp (hors catégorie): 17,7 km al 7,8%, con picco al 9,6%;

I favoriti

Aveva già dimostrato di avere il colpo di pedale giusto, ma Vlasov vuole aumentare il proprio vantaggio sui rivali con la tappa del Moosalp. Ha la gamba per lasciare i rivali sull'ultima, lunghissima, salita, soprattutto se aiutato da una squadra di livello come la Bora Hansgrohe, che ha anche Schachmann e Higuita, tanto per fare due nomi.

Ha pedalato molto bene Fuglsang in queste giornate e, dopo essere stato beffato a Novazzano, il danese ci riproverà ancora. Così come ci proveranno nuovamente gli Ineos Grenadiers. Geraint Thomas ha avuto la sua occasione, questa volta toccherà a Daniel Martínez?

E Remco Evenepoel? Era il favorito dell'ultima tappa, ma si è sciolto come neve al sole. C'è però la cronometro di Vaduz che può rimescolare le carte. Serve, comunque, arrivarci non con troppo ritardo, e questa tappa può essere utile per rosicchiare qualcosa. Parlando di fughe, occhio a Quinn Simmons che questa frazione l'ha messo col cerchietto rosso.

Vlasov *****

Fuglsang, Higuita, Hugh Carthy, Daniel Martínez ****

Evenepoel, Ion Izagirre, Geraint Thomas, Quinn Simmons ***

Schachmann, Lutsenko, Brambilla, Ulissi, Pozzovivo, Uran, Hirschi, Kron **

Soler, Covi, Pinot, Pedrero, Powless, Reichenbach, Küng, Van Wilder, Champoussin *

Info utili

-Orario di partenza: 11.38;

-Orario d'arrivo: tra le 16.15 e le 16.46;

-Lunghezza: 177,5 km;

-Dislivello: 4155 metri

