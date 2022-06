Groenewegen in Zalec-Celje non è la tappa regina di questo Giro di Slovenia, ma sarà un trampolino di lancio importante per i rivali di Pogacar. O lo sloveno proverà a chiudere i giochi già a Celje? L'anno scorso si impose proprio su quella vetta, dando subito un segnale di come sarebbe andata a finire quella settimana. Occhio però agli altri sloveni: Mohoric e Novak sono sul piede di guerra, pronti a sfidare il corridore dell'UAE Emirates. Dopo il successo diin volata a Rogaska Slatina , si torna a fare sul serio in chiave classifica generale. Lanon è la tappa regina di questo Giro di Slovenia, ma sarà un trampolino di lancio importante per i rivali di. O lo sloveno proverà a chiudere i giochi già a Celje? L'anno scorso si impose proprio su quella vetta, dando subito un segnale di come sarebbe andata a finire quella settimana. Occhio però agli altri sloveni:sono sul piede di guerra, pronti a sfidare il corridore dell'UAE Emirates.

Dove seguire il Giro di Slovenia in diretta tv e live streaming

La terza tappa del Giro di Slovenia sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) dalle 13:00 con la telecronaca di Fabio Panchetti e Marco Cannone.

Il percorso

Tappa impegnativa che vedrà i corridori affrontare tre salite. Si parte con dei sali e scendi molto ostici, tra cui quello di Velenje che verrà sicuramente sfruttato dai fuggitivi della prima ora. La prima vera salita sarà quella di Lipa dopo quasi 80 km (2a categoria di 4,8 km al 7%). Qua potrebbe esserci già una prima scrematura del gruppo, ma il vero momento clou arriverà 50 km più tardi col passaggio sullo Svetina (5,2 km al 7%). Qualcuno potrà partire già allo scollinamento e provare a rinforzare in discesa. Il finale è però tutto in salita: c'è l'ascesa di Celje con 2 km al 7,1%.

Tutte le salite

-Al km 70,6 Lipa (2a categoria): 5 km al 6,8%, con picco al 10,4%;

-Al km 125 Svetina (2a categoria): 5,6 km al 7,5%, con picco al 9,1%;

-Al km 144 Celje (no GPM): 2,1 km al 7,1%;

I favoriti

Pogacar vuole dare la prima manifestazione di forza in questo Giro di Slovenia. A Celje ci ha vinto anche lo scorso anno, e vuole tornare al successo che gli manca dal 12 marzo. Nella tappa inaugurale ha fatto vincere il compagno di squadra Majka , questa volta vorrà invece mettere il punto esclamativo sulla sua classifica.vuole dare la prima manifestazione di forza in questo Giro di Slovenia. A Celje ci ha vinto anche lo scorso anno, e vuole tornare al successo che gli manca dal 12 marzo.

Non c'è solo Pogacar in questo Giro di Slovenia. Al netto dello strapotere del corridore dell'UAE Emirates, proveranno a metterlo in difficoltà il duo della Barhain Victorious. Mohoric e, soprattutto, Novak che - ad oggi - è l'unico rivale credibile del vincitore del Tour 2021. La Bahrain dovrà inventare qualcosa per mettere in scacco i propri rivali, magari partendo in un attacco di squadra già sul Svetina.

Un gradino più sotto, ma ci aspettiamo di vedere qualcosa anche da Sean Bennett. Lo statunitense aveva risposto inizialmente a Pogacar alla prima tappa, poi è scivolato più indietro. Ma il corridore della China Glory Continental può sicuramente provarci. Così come Lucas Hamilton che ha fallito nella frazione inaugurale, per non parlare di LorenzoFortunato che speriamo si risollevi dopo un Giro d'Italia e un'Adriatica Ionica Race da dimenticare.

Pogacar *****

Mohoric, Novak ****

Lucas Hamilton, Sean Bennett ***

Tratnik, Majka, Fortunato, Repa **

Polanc, Fancellu, Lastra, Gabburo, Azparren *

Info utili

-Orario di partenza: 11.25;

-Orario d'arrivo: tra le 14.42 e le 15.13;

-Lunghezza: 144,6 km;

-Dislivello: 2104 metri;

