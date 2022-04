Geoffrey Bouchard ha vinto la prima tappa del Tour of the Alps 2022 con partenza da Cles ed arrivo a San Martino di Castrozza (160.9 km). Il transalpino della AG2R Citroen è riuscito a concretizzare una fuga lunghissima salutando i compagni di viaggio in zona Passo Brocon: sua anche la leadership nella classifica degli scalatori.

Prima vittoria in carriera per Geoffrey Bouchard

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1- G. BOUCHARD (AG2R) 4h12'22" 2- P. BILBAO (BAHRAIN) +5" 3- R. BARDET (DSM) +5" 4- V. ALBANESE (EOLO) +5" 5- F. GALL (AG2R) +5" 6- N. TESFATSION (ANDRONI) +5" 7- R. PORTE (INEOS) +5" 8- P. SIVAKOV (INEOS) +5" 9- M. STORER (FDJ) +5" 10- J. CAICEDO (EF) +5"

La cronaca

Dopo circa 35 chilometri dalla partenza riescono ad avvantaggiarsi in 6: Geoffrey Bouchard (Ag2r Citroen), Ben Zwiehoff (Bora-hansgrohe), Vinicius Rangel (Movistar), Mattia Bais (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi) ed Emanuel Zangerle (Tirol KTM Cycling Team). In breve tempo, i battistrada vedono il loro margine salire sopra i sette minuti. A quel punto, in testa al gruppo si vedono Israel e Bahrain per cercare di contenere il ritardo, che allo sprint intermedio di Pergine Valsugana scende a 6'27".

Superata la metà tappa, i fuggitivi approcciano il primo tratto di salita verso il primo GPM di giornata, il Passo Brocon. In testa al plotone si porta allora la Ineos Grenadiers, ma anche davanti c’è un nuovo cambio di ritmo grazie a Bouchard, con il quale rimane solo Zwiehoff. Mentre il gruppo va a riprendere Zangerle e Rangel, i due attaccanti transitano al GPM con un margine di quasi un minuto su Bais ed Exteberria e con 3'35" sul plotone. Sul successivo GPM del Passo Gobbera si ripete quasi uguale lo stesso copione: Bouchard stacca Zwiehoff e scollina con un buon margine.

Qualche km più tardi, Bouchard transita solitario al primo passaggio sotto il traguardo, ma nel gruppo partono gli attacchi. Tuttavia, dopo qualche sfuriata di Dunbar, il francese riesce a conservare quasi un minuto a dieci chilometri dall’arrivo. Ai -3km, il fuggitivo si trova a tu per tu con lo strappetto di Molaren: il gruppo accelera, Porte è scatenato, la corsa s'infiamma, ma Bouchard sopravvive e arriva al traguardo tutto solo.

Capolavoro di Bouchard: tappa e maglia. Rivivi l’arrivo in solitaria

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1- G. BOUCHARD (AG2R) 4h12'12" 2- P- BILBAO (BAHRAIN) +9" 3- R. BARDET (DSM) +11" 4- V. ALBANESE (EOLO) +15" 5- F. GALL (AG2R) +15" 6- N. TESFATSION (ANDRONI) +15" 7- R. PORTE (INEOS) +15" 8- P. SIVAKOV (INEOS) +15" 9- M. STORER (FDJ) +15" 10- J. CAICEDO (EF) +15"

