Vincerà comunque l'UAE Tour, ma Tadej Pogacar ha subito una penalizzazione in classifica generale. Questo quanto decisione dai Commissari di Giuria dopo quanto accaduto durante la 5a frazione, la Deira Island-Palm Jumeirah, che ha visto il trionfo di Sam Bennett in volata. Nella prima parte di corsa, però, ci sono stati diversi ventagli, ed ecco che Jan Polanc ha provato ad aiutare il suo capitano, con il cosiddetto “cambio all'americana”, ovvero l'operazione di spingere un tuo compagno per farsi passare avanti, come nella madison durante le prove nel ciclismo su pista. L'intento di Polanc era chiaro, ovvero non far perdere posizioni a Pogacar ed è arrivata puntuale la penalizzazione.