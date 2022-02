Mark Cavendish. Il velocista britannico aveva già inaugurato la sua stagione, con la vittoria della 2a tappa del Tour of Oman, nella volata di Suhar Corniche dove aveva battuto però Groves e Capiot, ma questa ha sicuramente un sapore diverso. Siamo all'UAE Tour, la prima corsa World Tour della stagione, e Cannonball si è messo alle spalle gente come Philipsen (Elia Viviani e tutti i velocisti della compagnia. Da sottolineare, inoltre, il perfetto lavoro di squadra della Quick-Step Alpha Vinyl, con Morkov a pilotare al meglio Cavendish fino all'ultima curva dove tanti sprinter hanno perso le ruote giuste. Prima corsa World Tour dell'anno e primo successo per. Il velocista britannico aveva già inaugurato la sua stagione, con la vittoria della 2a tappa del Tour of Oman, nella volata di Suhar Corniche dove aveva battuto però Groves e Capiot, ma questa ha sicuramente un sapore diverso. Siamo all', la prima corsa World Tour della stagione, esi è messo alle spalle gente come che aveva vinto lo sprint di Madinat Zayed ), Ackermann, Démare, Groenewegen, Sam Bennett,e tutti i velocisti della compagnia. Da sottolineare, inoltre, il perfetto lavoro di squadra della, con Morkov a pilotare al meglio Cavendish fino all'ultima curva dove tanti sprinter hanno perso le ruote giuste.

Cavendish batte Philipsen in volata: sua la 2a tappa!

Andiamo quindi ad aggiornare le statistiche di Mark Cavendish che, con queste due prime vittorie del 2022, raggiunge quota 158 successi in carriera. Altro gradino scalato nella classifica dei più vincenti di sempre. Con questo sigillo, infatti, Cavendish sale al 5° posto della classifica all-time, andando a prendere l'ex corridore André Greipel. Il tedesco è stato in sella fino al termine della passata stagione, annata dove aveva conquistato comunque due vittorie. Ma Cavendish guarda già al futuro: ora l'obiettivo sono le 164 vittorie di Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy.

Ma andiamo a vedere la top 10 all-time dei più vincenti nella storia del ciclismo. Nel calderone ci vanno tutte le vittorie a livello professionistico, non quelle da Under 23 o in altre discipline (pista, ciclocross, mountain bike ecc). Cavendish è al momento 7° in questa speciale classifica.

La top 10 di sempre

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. André Greipel 158 5. Mark Cavendish 158 7. Sean Kelly 156 8. Alessandro Petacchi 153 9. Francesco Moser 151 10. Freddy Maertens 147

E siamo solo all'inizio della stagione. Nonostante la crescita di Fabio Jakobsen, saranno tanti gli appuntamenti in cui la Quick-Step Alpha Vinyl farà affidamento al corridore dell'Isola di Man per fare bella figura. Cavendish riuscirà a fare come lo scorso anno quando vinse ben 10 corse?

