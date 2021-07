Mark Cavendish ha raggiunto quota 34 vittorie in carriera al Tour. Un vero e proprio record, con il britannico che è diventato il corridore più vincente di sempre Eddy Merckx. E, da qui a Parigi, Cavendish avrà ancora due Cannibale non è dispiaciuto per questo 'risveglio' del velocista che ha ritrovato la voglia di stare sui pedali. Con la vittoria di Carcassonne ha raggiunto quota 34 vittorie in carriera al Tour. Un vero e proprio record, con il britannico che è diventato il corridore più vincente di sempre nella storia della corsa a tappe francese alla pari dell'unico ed inimitabile. E, da qui a Parigi, Cavendish avrà ancora due occasioni per superare il Cannibale . Ovviamente, l'ex corridore belga è stato sentito dalla stampa dopo il risultato ottenuto da Cannoball. Merckx se la ride e si dice tranquillo dopo essere stato 'raggiunto' da Cavendish. Un record che lascia il tempo che trova, essendo stati due corridori molto differenti. Ma, tutto sommato, ilnon è dispiaciuto per questo 'risveglio' del velocista che ha ritrovato la voglia di stare sui pedali.

Cavendish ha raggiunto il mio record?

Dormo molto bene e non ho incubi. I numeri non mi sono mai rimasti in testa, la storia del ciclismo segue il suo corso. È tutto normale, ed è anche divertente. Ho anche sentito dire che Cavendish è il più grande velocista di tutti i tempi, ma è impossibile dirlo. Le 34 vittorie? È chiaro che le mie le ho ottenute su profili diversi, ma non credo che ci sia bisogno di soffermarsi su questo. Va detto che quello che Cavendish ha fatto è meraviglioso. Deve godersi questo risultato. [Eddy Merckx al giornale Le Soir]

Cavendish scrive la storia: rivivi la sua 34a vittoria al Tour

Il ritorno di Cavendish

Negli ultimi anni non ha vinto più nessuna corsa, neanche le kermesse. Il suo ritorno alla Quick Step l'ha rimesso in piedi e tanti altri elementi hanno contribuito al suo successo. Il ritiro di Sam Bennett lo ha aiutato, se no non sarebbe venuto al Tour. Il corridore più veloce era Caleb Ewan, ma è caduto ed è cambiato tutto nella percezione degli sprint. Sia per Cavendish che per la squadra. Non ha concorrenti, ma non ha concorrenti neanche la Quick Step nell'impostare il treno per lo sprint. Lo diciamo ogni anno, ma adoro il modo di correre della squadra belga

Cavendish: "Il record di vittorie? Mi emoziono sempre come se fosse la prima"

Conoscevi Cavendish?

Non lo vedevo da molto tempo, ma nel suo primo periodo con la Quick Step ha dormito più volte a casa mia, con altri corridori. Mark è stato l'unico che ha pulito la sua stanza e l'ha lasciata ordinata. Un signore. Non conosciamo davvero il carattere dell'uomo dietro l'immagine che rappresenta in corsa. Quello che ho colto di lui è sempre stata la sua gentilezza

E quindi Cavendish batterà il record di Merckx? Lo farà proprio nell'ultima volata sugli Champs-Élysées? Per l'appuntamento Merckx non vuole mancare e lo stesso belga ha ammesso che il 18 luglio sarà a Parigi per assistere all'ultima tappa del Tour. Potrà essere una data storica.

Cavendish come Merckx: rivivi tutte le sue vittorie dal 2008

