Brutte notizie alla Volta a Catalunya con il ritiro a sorpresa di. Il corridore abruzzese, che era 16° nella classifica generale, stava crescendo di condizione in vista del Giro d'Italia , ma ha dovuto abbandonare la corsa a causa di una botta al ginocchio nella 5a tappa con arrivo a Manresa ( frazione vinta da Kämna ). Un impedimento non da poco nell'avvicinamento alle prossime corse.

Ciccone non ha recuperato dalla botta al ginocchio e, durante la corsa, ha deciso di abbandonare decidendo insieme alla squadra. Meglio non rischiare, sperando che passi presto il dolore. Ciccone che dovrebbe riprendere al Tour of the Alps che comincerà il 19 aprile, prima del Giro d'Italia ( dall'8 maggio ) dove sarà uno dei capitani insieme a Vincenzo Nibali.