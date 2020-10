È vero che la tappa dura è quella di mercoledì, ma ci aspettavamo qualcosa già oggi considerando gli uomini 'importanti' in fuga. Sia Roglic che Hugh Carthy avevano piazzato gemme preziose nella corposa fuga di giornata, ma nessuno ha attaccato la maglia roja di Carapaz che è arrivato 'tranquillo' al traguardo. Anche se... Solo Amador è riuscito a rimanere insieme all'ecuadoriano dopo il doppio passaggio del Puerto de Orduña. Ma, a questo punto, è stata azzeccata la mossa di Jumbo Visma e Education First di mandare degli uomini in testa? George Bennett e Sepp Kuss hanno comunque speso energie là davanti e serviranno energie nella tappa dell'Alto de Moncalvillo. Non ci sentiamo, invece, di criticare la mossa della EF che ha comunque vinto la tappa con Michael Woods. Il canadese è quello che stava meglio, lo si era visto al GPM, ma anche il più lucido con un'azione da finisseur che ha beffato i suoi compagni di fuga: Fraile, Peters, Guillaume Martin e soprattutto Valverde che sperava nella volata. Il murciano non vince dal 30 agosto 2019, ma con l'azione di oggi rientra nella top 10 di giornata.

Valverde c'è ma Woods lo anticipa: rivivi l'arrivo

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Michael Woods 3h48'16'' 2. Omar Fraile +4'' 3. Alejandro Valverde +4'' 4. Nans Peters +8'' 5. Guillaume Martin +8'' 6. Alberto Rui Costa +13'' 7. Alex Aranburu +13'' 8. Ide Schelling +13'' 9. Kenny Elissonde +13'' 10. Davide Formolo +13''

36 in fuga: c'è anche Formolo, Roglic attacca da lontano?

Subito un tentativo di fuga del solito Rémi Cavagna, ma il corridore della Deceuninck Quick Step viene ripreso al km 35. Altri scatti e alla fine si forma un gruppo di ben 36 corridori all'attacco sul primo passaggio del Puerto de Orduña (1a categoria, da affrontare due volte). Ci va Guillaume Martin (per i punti del GPM), così come la maglia a pois di Wellens. Ma ci sono anche tanti corridori che potrebbero aiutare i propri capitani in caso di attacco da lontano: per Roglic ci sono George Bennett, Sepp Kuss e Mertens (Jumbo Visma), per Hugh Carty ci vanno Woods e Cort Nielsen (Education First), per Enric Mas troviamo Rojas, Verona e addirittura Valverde (Movistar). In avanscoperta anche il nostro Davide Formolo, accompagnato da Rui Costa e Ivo Oliveira (UAE Emirates). In totale sono 18 le squadre andate in fuga, ad eccezione della Ineos Grenadiers di Carapaz, la Mitchelton Scott di Chaves, la Bahrain McLaren di Poels e la Israel di Daniel Martin.

Ma che fine ha fatto McCarthy? Si ritrova nei campi e si ritira

Non si lotta per la classifica: Woods anticipa Valverde

Kuss si prende il primo GPM di giornata ed è maglia a pois virtuale, mentre a 55 km dall'arrivo provano ad andare da soli Valverde, Domont e Dewulf. C'è Chris Froome a fare l'andatura nel gruppo maglia roja, che si attesta sui 2'30'' di ritardo dalla testa della corsa. Comincia la salita e Domont resta in testa con 23'' di vantaggio sul resto della fuga, ma a 3 km dallo scollinamento parte Woods. Il corridore dell'Education First passa per primo sul GPM, ma viene ripreso da Guillaume Martin (che si prende la maglia a pois), Valverde, Fraile e Peters. Niente da fare per la coppia Bennett-Kuss e per Formolo che perdono contatto in salita. I 5 hanno sempre 15'' di vantaggio sugli ex compagni di fuga, ma nessuno riesce a trovare l'azione giusta. Lo spauracchio è Valverde che è il più forte in volata ed è ancora Woods il più lesto a partire a -1,2 km dal traguardo. Vittoria del canadese che anticipa così Fraile e un Valverde che era molto ispirato.

Nessuno attacca Carapaz

Non succede nulla nel gruppo maglia roja, anche se Carapaz resta con un solo compagno di squadra. Dopo il lavoro di Froome e van Baarle, non resta che Amador per l'ecuadoriano, ma è sufficiente per evitare scatti sulla seconda salita. Parlottano tra loro Roglic e Hugh Carty, ma gli inseguitori di Carapaz in classifica si danno appuntamento alla tappa di mercoledì con arrivo sull'Alto de Moncalvillo. Gruppo che arriva a 56'' di ritardo con Serrano che 'vince' la volata per il 17° posto.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Richard Carapaz 28h23'51'' 2. Hugh Carthy +18'' 3. Daniel Martin +20'' 4. Primoz Roglic +30'' 5. Enric Mas +1'07'' 6. Felix Großschartner +1'30'' 7. Enric Mas +1'42'' 8. Esteban Chaves +2'02'' 9. Alejandro Valverde +2'03'' 10. George Bennett +2'39''

