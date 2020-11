Ai - 61,5 km dal traguardo è infatti arrivata la Movistar che ha messo in fila il gruppo maglia roja. Strategia 'semplice' da interpretare: il team spagnolo voleva ricucire lo strappo sulla fuga e mettere fatica nelle gambe nei corridori del gruppo per vincere la tappa odierna con un uno tra Soler , Valverde e Enric Mas . Non è dello stesso avviso però il manager di Carapaz, Giuseppe Acquadro , che a Tuttobici ha spiegato come la Movistar abbia tirato in realtà per fare un dispetto ad un suo ex corridore, Carapaz appunto, che così non è riuscito a rimontare in classifica .

Cosa posso dire? Che sono orgoglioso di quello che ha fatto Richard, alla faccia di chi continua a sostenere che la sua vittoria al Giro d'Italia sia stata solo per grazia ricevuta, per quella rivalità Nibali-Roglic che gli ha spalancato la porta verso il trionfo. Carapaz è un corridore solido e, anche oggi, in una tappa difficilissima, l'ha fatto vedere, attaccando fino alla fine per provare a far saltare il banco. Per lui un secondo posto a soli 24" da un corridore di valore assoluto come Roglic non è assolutamente un brutto risultato, ma la conferma che Richard nei prossimi anni sarà uno degli uomini più importanti nelle corse a tappe. Ci ho creduto? È chiaro che ho accarezzato il sogno, però Roglic è stato bravo a gestirsi, a non perdere la calma e non andare in confusione. [Giuseppe Acquadro a Tuttobici]