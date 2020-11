Voglio essere sempre il corridore più completo. Ho detto sin dall’inizio della Vuelta che avrei provato a fare del mio meglio ogni giorno. Alla fine ho pensato, 'perché non sprintare visto che tanti velocisti si erano staccati'? Sono il leader della classifica a punti, so fare le volate. È stato più facile guadagnare 6 secondi oggi che sull’Angliru. Domani sarà una giornata importante, dobbiamo stare concentrati e dare il massimo e poi vedremo questo a cosa ci porterà

Retrocessione? Sono deluso, ma non posso che accettarla. È stato un arrivo in sicurezza e credo che il mio sprint fosse corretto. Di certo non c’erano cattive intenzioni. Ora mi concentrerò sulla prossima tappa

Nel finale era ben posizionato per lo sprint, sono uscito solo ai -200 e sono riuscito a battere tutti. Stamattina non pensavo di potermi giocare le mie chance per vincere la tappa, perché in gruppo ci sono diversi corridori più veloci di me. Per fortuna, però, c’è stata molta selezione. Sono molto contento di tornare a vincere dopo aver vissuto un periodo difficile a causa del covid