È stata una tappa molto difficile. Con Roglic e Carapaz eravamo tutti allo stesso livello. Ho dato tutto per tre settimane, ora sono solo cotto. Non mi aspettavo di mantenere questo ritmo nel corso di tutta la Vuelta. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto e non rimpiango nulla

Bruno Armirail è stato di nuovo incredibile, non ci sono parole per il lavoro che ha fatto. In questo momento, è uno dei migliori compagni di squadra al mondo per quello che fa. Alla fine ho dovuto fare all in. Avevo paura che potessero rientrare, ma poi sono stato in grado di accelerare di nuovo nell’ultimo km. Due vittorie di tappa? È fantastico, ci stavo pensando questa mattina. Tim Wellens ha vinto due tappe, Ben King lo ha fatto anche due anni fa. Thibaut Pinot ha vinto due tappe l’ultima volta che è venuto alla Vuelta così ho pensato ‘Perché no?'. È incredibile. Due vittorie di tappa e la top ten, la mia Vuelta era già un successo ma questo è ancora meglio