Non arrivano buone notizie per la Jumbo-Visma alla Vuelta a España 2022. Con un comunicato il team giallonero ha infatti comunicato che Edoardo Affini non sarà al via della prossima tappa.

“Non ci sarà Edoardo Affini all’inizio della tappa 10 di domani. Il nostro italiano si è ammalato e non può continuare la Vuelta. Edoardo è il nostro secondo corridore che lascia la Vuelta, dopo che Sepp Kuss non è partito nella tappa 9 a causa di una malattia. Guarisci presto, Edo!”.

Questo il post sui canali social con cui la Jumbo-Visma ha annunciato il ritiro di Affini. Questo inconveniente arriva proprio nel momento peggiore per l’azzurro che, dopo aver vestito la Maglia Rossa per un giorno , poteva competere per un piazzamento importante nella cronometro di domani.

Perde dunque un altro tassello importante Primoz Roglic, già in difficoltà sulle prime salite e già costretto a rinunciare al fido scudiero Sepp Kuss. In Jumbo rimangono dunque in sei, dopo aver rischiato di perdere anche Chris Harper a causa di una caduta.

