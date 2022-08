Guillaume Martin ha ritrovato il sorriso. Il capitano della Cofidis ha prima conquistato Vuelta? Nonostante il 29enne francese figurasse nella startlist provvisoria per la 3-settimane spagnola, Martin ha ammesso a fine giornata che non sarà allo start da Utrecht. Già 64 giorni di corsa affrontati in questo 2022, Giro e Tour compresi, nonostante il ritiro dal Tour fosse stato causato Dopo una parte centrale di stagione un po' da dimenticare, 14° al Giro d'Italia e ritirato al Tour de France,ha ritrovato il sorriso. Il capitano dellaha prima conquistato la tappa di Lagnieu al Tour de l'Ain poi, il giorno successivo, ha portato a casa anche la classifica generale , vincendo per la prima volta in carriera una corsa a tappe. Un buon punto di partenza verso la? Nonostante il 29enne francese figurasse nella startlist provvisoria per la 3-settimane spagnola, Martin ha ammesso a fine giornata che non sarà allo start da Utrecht. Giàaffrontati in questo 2022, Giro e Tour compresi, nonostante il ritiro dal Tour fosse stato causato dalla positività al covid . La stagione di Guillaume Martin non finisce qui, ma la sua ultima corsa a tappe sarà il Tour du Limousin dal 16 al 19 agosto.

La Vuelta?

Non parteciperò alla Vuelta. Il team ritiene che io abbia già corso molto in questa stagione e preferisce schierarmi per eventi più brevi. Sarò sulla Polynormande e poi al Tour du Limousin che sarà la mia ultima corsa a tappe della stagione, in particolare prima delle due Classiche canadesi, il GP del Quebec e quello di Montréal. [Guillaume Martin all'Equipe]

Poi sulla vittoria al Tour de l'Ain

Ci aspettavamo questo intenso finale visto che si decideva la classifica. Eravamo pronti con la squadra. Un'ultima tappa breve, dura, con tanto dislivello e avversari vicini in generale. Sapevamo che poteva partire forte. Questo è stato il caso di corridori ben piazzati come Pedrero e Alaphilippe che sono partiti subito. Abbiamo scelto di non farci prendere dal panico per mantenere quante più persone possibile in grado di controllare davanti in gruppo. Penso che l'abbiamo gestito perfettamente

Ma quando ti sei ritrovato da solo con Rochas hai avuto paura di perdere la gialla?

No, non dubitavo per il semplice motivo che non pensavo che Pedrero andasse così forte. Lo abbiamo visto andare più veloce dei suoi compagni di fuga, uno per uno, ma ho pensato che sarebbe crollato ad un certo punto... Sull'ultima salita eravamo ben organizzati, ma abbiamo raccolto quasi nulla, ho capito che era andato davvero molto forte. Fortunatamente avevamo gestito il distacco e con l'accelerazione finale sospettavo che sarei riuscito a tenere la maglia

