Fabio Aru è tornato in gara dopo quasi quattro mesi di assenza. La sua ultima apparizione in gruppo risaliva al 6 settembre, quando si ritirò al Tour de France. Oggi il Cavaliere dei Quattro Mori si è rimesso in gioco, scegliendo il ciclocross per il suo grande rientro in bicicletta. Il sardo ha concluso al quarto posto il Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Tour andata in scena sui pratoni al di fuori dello Stadio del Conero nel capoluogo marchigiano. Per larghi tratti il 30enne è rimasto in lotta per il podio e ha incominciato da qui il suo tentativo di rinascita dopo tre anni bui.