Mathieu van der Poel non parteciperà alle prossime due gare di ciclocross in programma nel suo calendario personale. Il Campione del Mondo, reduce dal secondo posto ottenuto a Dendermonde (suo debutto stagionale nella specialità) alle spalle di Wout van Aert e dal ritiro di Zolder, ha deciso di prendersi una pausa.

L’olandese sta riscontrando delle difficoltà in termini di condizioni fisiche, pagando l’infortunio al ginocchio dello scorso mese.

L’alfiere della Alpecin-Fenix non si presenterà dunque ai nastri di partenze delle prove di Loenhout e Hulst, in programma rispettivamente giovedì 30 dicembre e domenica 2 gennaio (nel secondo caso era atteso un nuovo roboante duello col belga Wout van Aert).

Al momento Mathieu van der Poel non ha comunicato quando ritornerà in gara, ma non si tratta di ottimi segnali in vista dei Mondiali: il 29 gennaio sarà chiamato a difendere la maglia iridata a Fayetteville (USA).

