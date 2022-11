Buone notizie per l'Italia da Namur (Belgio), dove sono in corso gli Europei di ciclocross. Nella prima gara in programma, la prova femminile juniores, Valentina Corvi conquista una prestigiosa medaglia d'argento, chiudendo alle spalle della neerlandese Lauren Molengraaf. Risultato importante per la classe 2005 (tesserata per la Trinx Factory Racing), che arriva al traguardo staccata di pochi metri dalla vincitrice ma ugualmente contenta per essere stata l'unica ad averle dato filo da torcere (quasi) fino agli ultimi metri. Completa il podio la belga Xaydee Van Sinaey. Undicesimo posto per Arianna Bianchi.

Il programma degli Europei

Ad

Sabato 5 Novembre

Ciclocross Vanthourenhout si pianta, poi van der Haar svernicia Iserbyt: rivivi il finale 01/11/2022 ALLE 16:09

Uomini Under-23 – 13:15-14:05

Donne élite – 15:00-15:50

Domenica 6 Novembre

Uomini Juniores – 11:00-11:45

Donne Under-23 – 13:15-14:00

Uomini élite – 15:00-16:00

Il Ciclocross guarda ai giovani: alla scoperta dell'accademia di Lucinda Brand

Ciclocross Van Empel domina il Koppenberg Cross: arriva e solleva la sua bici in trionfo 01/11/2022 ALLE 14:25