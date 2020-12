Fabio Aru è tornato. Con la partecipazione all'Adriatico Tour di Ancona, si sono aperte nuove possibilità nel ciclocross per il corridore sardo, appena approdato alla Qhubeka-Assos. Il tracciato di Ancona non faceva parte del circuito internazionale (quello calcato da van Aert e van der Poel per intenderci), ma il 4° posto ottenuto qualche giorno fa lascia sperare per questa nuova strada intrapresa dal corridore vincitore della Vuelta nel 2015.

Il ciclocross è stato l'inizio di Fabio Aru che nei primi anni di carriera si era cimentato anche ai campionati mondiali e campionati europei con la maglia della Nazionale juniores. Poi lasciò per intraprendere la strada del ciclismo su strada, ma il ct della Nazionale di ciclocross guarda con attenzione i progressi di Aru in questa “nuova vita”.

Ciclocross Fabio Aru e il debutto con la Qhubeka Assos: c'è la data IERI A 13:16

Già in settembre ho proposto a Fabio di tornare a gareggiare nel fango in inverno, e a inizio dicembre abbiamo perfezionato l’accordo. Ad Ancona è andato bene, benché frenato da un incidente in partenza. Mi è piaciuto il suo modo di guidare la bici nel fango. Cercherò di fargli ritardare la partenza per il ritiro perché lo vorrei in gara all’Epifania a Sant’Elpidio a Mare. [Fausto Scotti, ct Nazionale ciclocross a Tuttobici]

Il 3 gennaio nuova gara nel Cross di Cremona per Aru poi via al ritiro con la nuova squadra della Qhubeka-Assos, anche se Scotti vorrebbe rivederlo in almeno altre due tappe di ciclocross.

Aru, giornata nera: si stacca, manda a quel paese la moto e si ritira

Ciclocross Dominio assoluto di van Aert in Coppa: van der Poel non pervenuto 27/12/2020 A 16:10