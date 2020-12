Non c'è stata letteralmente partita. Van Aert se n'è andato via al 2° giro, gli altri a malapena hanno concluso la gara. Era una vittoria annunciata per il belga, anche se van der Poel aveva dimostrato di essere in grande forma con 4 successi nelle ultime 6 gare. Su questi tracciati, però, il corridore della Jumbo Visma non teme rivali e ha piazzato il doppio colpo: vittoria (seconda stagionale) + testa della classifica di Coppa del Mondo. Non poteva essere altrimenti visto che ha dato 2'49'' a van der Poel, più di 3 minuti a tutti gli altri.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 1h06'10'' 2. Mathieu van der Poel +2'49'' 3. Toon Aerts +3'06'' 4. Michael Vanthourenhout +3'42'' 5. Laurens Sweeck +3'58'' 6. Corné van Kessel +4'14'' 7. Quinten Hermans +4'22'' 8. Pim Ronhaar +4'29'' 9. Thijs Aerts +4'49'' 10. Gianni Vermeersch +5'04''

Van Aert nel fango: Van der Poel paga quasi 3 minuti

Cronaca

I corridori che si cimentano sui circuiti di ciclocross sanno di cosa si parla, ma il tracciato di Dendermonde era quasi impraticabile per tutti. L'unico a suo agio è stato Wout van Aert che, infatti, al secondo giro ha preso e se n'è andato in fuga. Solo van der Poel ha tentato di stagli vicino e di non perdere la scia: missione fallita dopo un giro con van Aert che ha passato - in pratica - tutta la gara in solitaria.

È stato un crescendo rossiniano e van Aert è andato così a trionfare con 2'49'' di vantaggio su van der Poel. Un distacco pazzesco. Anzi, l'olandese si è dovuto difendere dalla rimonta di Aerts, ma il corridore dell'Alpecin ha accelerato il proprio ritmo all'ultimo giro e ha sfruttato una caduta dello stesso Aerts per evitare una disfatta. Iserbyt non c'era e Michael Vanthourenhout si è piazzato 4° a 3'42''. Piazzamento utile a van Aert per prendersi anche la vetta della classifica di Coppa del Mondo.

