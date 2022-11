L’Italia ha conquistato la prima vittoria agli Europei 2022 di curling femminile. Dopo sconfitto la Turchia per 8-3 sul ghiaccio di Östersund (Svezia). Si trattava di un incontro cruciale in ottica salvezza e qualificazione ai Mondiali 2023, il quartetto tricolore è riuscito a imporsi con un colpo di genio dopo sette end particolarmente equilibrati e firma un successo di assoluto spessore. ha conquistato la prima vittoria agli. Dopo la bruciante sconfitta maturata venerdì sera contro la Germania , le azzurre hanno prontamente rialzato la testa e hannosul ghiaccio di. Si trattava di un incontro, il quartetto tricolore è riuscito a imporsi con un colpo di genio dopo sette end particolarmente equilibrati e firma un successo di assoluto spessore.

La nostra Nazionale resta anche in corsa per la qualificazione alle semifinali, ma per essere tra le migliori quattro classificate del round robin a dieci squadre serviranno diverse magie nel corso della settimana. Stefania Constantini (Campionessa Olimpica nel doppio misto con Amos Mosaner), Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli hanno iniziato con un botta e risposta nei primi due end (1-1), poi hanno strappato la mano nella terza frazione e si sono portate in vantaggio per 2-1. Dilsat Yildiz e compagne optano per una mano nulla e poi pareggiano i conti prima dell’intervallo (2-2). L’Italia alza i colpi nel settimo periodo e concretizza un paio di punti pesantissimi (4-2), le anatoliche cerchano di restare in vita (4-3) ma nell’ottavo end sono le azzurre a fare saltare il banco con quattro micidiali punti che chiudono la partita con largo anticipo. L’Italia occupa il quinto posto in classifica alla pari con la Norvegia e tornerà sul ghiaccio domani (domenica 20 novembre, 09.00) per affrontare la Scozia.

RISULTATI SECONDA GIORNATA EUROPEI CURLING FEMMINILE 2022

Danimarca vs Norvegia 8-6

Italia vs Turchia 8-3

Germania-Ungheria 12-1

Scozia vs Lettonia 7-4

CLASSIFICA EUROPEI CURLING FEMMINILE 2022

1. Germania 2 vittorie

1. Svizzera 2 vittorie

1. Danimarca 2 vittorie

1. Scozia 2 vittorie

5. Norvegia 1 vittoria

5. Italia 1 vittoria

6. Lettonia 0 vittorie

6. Ungheria 0 vittorie

6. Svezia 0 vittorie

6. Turchia 0 vittorie

