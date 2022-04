L’Italia continua a strabiliare ai Mondiali di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). La nostra Nazionale ha sconfitto la Corea del Sud per 7-5, riuscendo a concretizzare una strepitosa rimonta nella seconda parte dell’incontro. Si tratta del terzo successo consecutivo per gli azzurri, che ieri avevano demolito Giappone e Nuova Zelanda.

Stefania Constantini e Sebastiano Arman si confermano saldamente in testa al gruppo A e sono pienamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: la prima classificata accede alle semifinali, seconda e terza disputeranno un playoff. L’Italia si è rivelata impeccabile in terra elvetica, ribaltando una situazione critica contro Minji Kim e Kijeong Lee.

Sotto per 2-4 dopo i primi tre end, gli azzurri riuscivano a impattare prima dell’intervallo (4-4). Gli asiatici si riportavano avanti nella quinta frazione (4-5), poi Constantini e Arman si inventavano la magia: impattavano i conti nel sesto end, poi rubavano la mano agli avversari che avevano usufruito del vantaggio del powerplay (6-5) e poi strappavano ancora il martello ai rivali nella frazione conclusiva.

L’Italia ha un successo di vantaggio su Danimarca, Norvegia, Svizzera e Svezia. Si tornerà sul ghiaccio domani (lunedì 25 aprile) per un doppio impegno: alle ore 9.00 contro la Svizzera, alle ore 18.00 contro l’Estonia. Si tratta di due incroci cruciali in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

RISULTATI MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Norvegia-Danimarca 9-2

Giappone-Svizzera 8-6

Svezia-Estonia 10-8

Italia-Corea del Sud 7-5

Finlandia-Nuova Zelanda 11-1

CLASSIFICA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

CLASSIFICA GRUPPO A:

1. Italia 3 vittorie

2. Danimarca 2 vittorie

2. Norvegia 2 vittorie

2. Svizzera 2 vittorie

2. Svezia 2 vittorie

6. Estonia 1 vittoria

6. Finlandia 1 vittoria

6. Giappone 1 vittoria

6. Corea del Sud 1 vittoria

10. Nuova Zelanda 0 vittorie

