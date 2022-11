L’Italia è incappata nella prima sconfitta agli Europei 2022 di curling maschile. Dopo aver inanellato otto vittorie consecutive sul ghiaccio di Oestersund (Svezia), gli azzurri hanno perso contro la Scozia per 7-5 nell’ultimo incontro del round robin. Si tratta comunque di una sconfitta indolore per la nostra Nazionale, che conclude la fase preliminare al terzo posto e si appresta a tornare sul ghiaccio per disputare la semifinale proprio contro la Scozia.

L’Italia ha infatti concluso con otto vittorie all’attivo proprio come Svizzera e Scozia, la situazione negli scontri diretti è di 1-1 per le tre compagini e si è dunque andati a vedere la media del DSC che ha premiato gli elvetici (primi con 19.00 cm) davanti ai britannici (secondi con 21.48 cm) e ai nostri portacolori (terzi con 21.67 cm). L’altra semifinale sarà tra la Svizzera e la Svezia (quarta). Gli azzurri giocheranno il match da dentro o fuori questa sera (ore 20.00).

Il quartetto tricolore ha tenuto testa ai Campioni d’Europa in carica, che ieri avevano perso il primo incontro della rassegna continentale contro la Svizzera, ma nel finale molto equilibrato e concitato si sono dovuti arrendere al quartetto del fuoriclasse Bruce Mouat. Joel Retornaz e compagni hanno comunque dimostrato di avere tutte le carte in regola per sognare in grande: l’obiettivo non è soltanto quello di confermarsi sul podio dopo il bronzo conquistato lo scorso anno, ma è quello di andare a caccia del bersaglio grosso.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (Campione Olimpico nel doppio misto con Stefania Constantini), Sebastiano Arman, Mattia Giovanella incominciano la partita in maniera molto accorta e con il vantaggio del martello optano per due mani nulle in apertura. Bruce Mouat e compagni non si fanno incartare nuovamente nel gioco e nel terzo end sbloccano la situazione, marcando un punto di pregevole fattura che costringe gli azzurri a inseguire. La nostra Nazionale ha il vantaggio dell’ultimo tiro per la quarta frazione consecutiva e nel quarto end ristabilisce la parità (1-1).

Sono i Campioni d’Europa ad andare in vantaggio all’intervallo grazie ai due punti siglati nel quinto periodo (3-1), ma al ritorno sul ghiaccio i nostri portacolori replicano con una mirabile doppia stone in vasa che vale il 3-3. L’Italia con arguzia allestisce un castello di difficile lettura per gli avversari e strappa la mano nel settimo end, portando a casa un punto di lusso che vale il 4-3. Mouat e compagni reagiscono con una doppia marcatura e si issano sul 5-4 al termine dell’ottavo end. Gli azzurri pareggiano i conti subito dopo (5-5), ma consegnano il vantaggio del martello ai Campioni d’Europa che controllano bene la situazione nel decimo end e marcano i due punti della vittoria.

RISULTATI NONA GIORNATA DEGLI EUROPEI DI CURLING 2022

Scozia vs Italia 7-5

Svizzera vs Germania 8-5

Svezia vs Spagna 11-9 (extra-end)

Norvegia vs Turchia 10-6

Repubblica Ceca vs Danimarca 10-4

TABELLONE SEMIFINALI EUROPEI DI CURLING 2022

[1] Svizzera vs [4] Svezia

[2] Scozia vs [3] Italia

