E’ arrivata una sconfitta, la seconda, per l’Italia maschile del curling impegnata nei Mondiali 2021, di scena nella bolla canadese di Calgary. Gli azzurri, dopo aver travolto la Germania per 9-3, nella nottata italiana (03.00) si sono dovuti arrendere al Giappone, uscito vittorioso dalla sfida per 5-2.

Contro la compagine nipponica, l’Italia scesa sul ghiaccio con Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Joel Retornaz non ha trovato le giuste contromisure, subendo nei primi quattro end un 3-0. Nel sesta ripresa Retornaz e compagni hanno cercato di riprendere le fila del discorso con un parziale di 2-0, ma la chiosa è stata poi favorevole ai giapponesi che nella fase decisiva hanno portato lo score sul 5-2.

Prossimo appuntamento alle ore 22.00 italiane di oggi contro la Svizzera e, per la levatura della squadra elvetica, sarà un confronto complicato. Di sicuro, parliamo di un’altra partita chiave per dare continuità al sogno del pass olimpico per Pechino 2022.

Un obiettivo a Cinque Cerchi che con questa battuta d’arresto è un po’ più difficile, ricordando che allo stato attuale delle cose l’Italia occupa il settimo posto parziale in classifica con 3 vittorie e 2 sconfitte e la qualificazione sarà riservata alle sei migliori formazioni di questi Mondiali.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DELL’ITALIA

Lunedì 5 aprile

Ore 03.00: Italia-Giappone

Ore 22.00: Svizzera-Italia

Martedì 6 aprile

Ore 03.00: Stati Uniti-Italia

Ore 22.00: Canada-Italia

Mercoledì 7 aprile

Ore 03.00: Italia-Russia

Ore 22.00: Italia-Norvegia

Giovedì 8 aprile

Ore 03.00: Italia-Scozia

Venerdì 9 aprile

Ore 17.00: Danimarca-Italia

Ore 22.00: Olanda-Italia

