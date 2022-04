L’Italia ha sconfitto la Repubblica Ceca per 6-5 all’extra-end e ha conquistato la sesta vittoria ai Mondiali 2022 di curling maschile. La nostra Nazionale si è imposta al termine di una partita soffertissima, riuscendo a portare a casa un successo davvero di platino dopo una tiratissima frazione supplementare sul ghiaccio di Las Vegas (USA). Joel Retornaz, Amos Mosaner, Simone Gonin, Sebastiano Arman ruggiscono nuovamente dopo che ieri sera erano riusciti a regolare la Svizzera e agganciano un terzetto al terzo posto in classifica generale: Scozia, Svizzera, USA (tutte a quota sei successi) che sono all’inseguimento di Canada e Svezia (otto vittorie a testa).

Ricordiamo che le prime due classificate al termine del round robin staccano direttamente il biglietto per le semifinali, mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi due biglietti per la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata. Proprio quest’ultimo è l’obiettivo degli azzurri, che conservano una vittoria di vantaggio su Germania, Corea del Sud e Norvegia (il terzetto al settimo posto). Proprio la compagine scandinava sarà il prossimo avversario dei nostri portacolori (oggi alle ore 18.00): Retornaz e compagni devono assolutamente vincere per continuare a sognare in grande e sperare concretamente di accedere ai playoff.

Ad

Constantini-Mosaner e uno storico ORO: l'impresa in soli 120 secondi

Curling L'Italia supera anche la Svizzera, quinta vittoria azzurra 10 ORE FA

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia porta a casa un punto nell’end di apertura, ma successivamente Lukas Klima e compagni optano per una mano nulla e marcano il punto del pareggio nella terza frazione (1-1). Gli azzurri salgono in cattedra nel quarto periodo, dove con un’ottima costruzione del gioco e una bella lettura del finale riescono a conquistare altri due punti per issarsi sul 3-1. La Repubblica Ceca non sfrutta il proprio martello e il quartetto tricolore conserva i due punti di vantaggio all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio, Joel Retornaz e compagni riescono a rubare la mano e a issarsi sul 4-1. Non è finita, però, perché gli avversari hanno una reazione e con un micidiale uno-due nel settimo end riescono ad accorciare le distanze (4-3). Scambio di favori tra ottava e nona frazione (5-4), l’Italia ha il vantaggio dell’ultimo tiro nell’end conclusivo ma non riesce a concretizzarlo e la Repubblica Ceca riesce a rubare la mano spedendo la contesa all’extra-end (5-5). Questa volta gli azzurri non si fanno beffare, costruiscono meglio il gioco e portano a casa il punto della vittoria.

Constantini-Mosaner: "Oro incredibile, sentiamo il supporto degli italiani"

I RISULTATI DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA

Italia-Repubblica Ceca 6-5

Danimarca-Olanda 7-2

Canada-Corea del Sud 10-2

Svezia-USA 5-3

CLASSIFICA MONDIALE CURLING 2022

1. Canada 8 vittorie (10 partite disputate)

2. Svezia 8 (11)

3. Italia 6 (10)

3. Scozia 6 (10)

3. Svizzera 6 (10)

3. USA 6 (10)

7. Germania 5 (10)

7. Corea del Sud 5 (10)

7. Norvegia 5 (10)

10. Repubblica Ceca 4 (11)

11. Finlandia 3 (10)

12. Danimarca 2 (10)

12. Olanda 2 (10)

Curling Mondiali: l'Italia batte la Germania e crede nei playoff IERI A 05:59