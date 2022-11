L’Italia non è riuscita nell’impresa di conquistare la medaglia di bronzo agli Europei 2022 di curling femminile. Le azzurre sono state sconfitte dalla Scozia per 9-5 nella finale per il terzo posto e sono così rimaste giù dal podio in questa rassegna continentale. La nostra Nazionale sperava di ripetere il risultato conseguito cinque anni fa, ma sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) ha tenuto testa a Rebecca Morrison e compagne soltanto nella prima parte dell’incontro, salvo cedere di schianto dopo l’intervallo.

Si tratta comunque di un risultato notevole per il quartetto guidato da Stefania Constantini, tornato ai vertici continentali e in grado di esprimersi ad altissimi livelli: resteranno nella mente le vittorie ottenute contro Svezia e Svizzera nell’ultima giornata del round robin, necessarie per accedere alla fase a eliminazione diretta. Va anche ricordato che la nostra Nazionale si è qualificata ai prossimi Mondiali e tra quattro mesi cercherà di essere nuovamente protagonista in Svezia.

La Scozia ha cambiato formazione rispetto a quella capace di vincere le Olimpiadi di Pechino 2022, ma anche senza Eve Muirhead è riuscita ad agguantare un risultato di notevole impatto. A contendersi lo scettro saranno la Svizzera (vincitrice degli ultimi tre Mondiali) e la scatenata Danimarca, che ha dominato la fase preliminare e sembra essere decisamente imbattibile nel corso di questa settimana.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini (skip e Campionessa Olimpica nel doppio misto con Amos Mosaner), Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli hanno incominciato la partita nel peggior modo impossibile, perdendo la mano e concedendo ben tre punti alle avversarie. Le azzurre hanno comunque reagito nel secondo end e hanno accorciato le distanze (2-3). Botta e risposta tra terza e quarta frazione (3-4), poi le nostre portacolori rubano la mano e vanno all’intervallo in perfetta parità (4-4).

Al ritorno sul ghiaccio, però, l’Italia si deve inchinare al cospetto di una Scozia semplicemente scatenata: prima due punti con il martello a favore, poi due punti rubando la mano e poi un altro punto nell’ottavo end con l’ultimo tiro a sfavore. Rebecca Morrison, Gina Aitken, Sophie Sinclair, Sophie Jackson si issano sul 9-4 e la partita è di fatto finita, il nono periodo si gioca soltanto per onore di firma e il punto marcato dalle azzurre non basta per riaprire i conti.

