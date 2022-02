2° turno del round robin di Curling maschile c'è gloria per l'Italia. Il quartetto azzurro è infatti troppo impreciso nella sfida coi campioni del mondo della Svezia e incappa un pesante k.o. (3-9), il secondo consecutivo dopo leggenda Niklas Edin chiude infatti col 100% in qualsiasi colpo, mentre il nostro capitano, Joel Retornaz, paga un insolito 73% e risulta più volte impreciso, specie in quelle giocate che potrebbero riaprire una partita che si è complicata fin dal 4° end. Neppure neldel round robin di Curling maschile c'è gloria per l'. Il quartetto azzurro è infatti troppo impreciso nella sfida coie incappa un, il secondo consecutivo dopo quello contro la Gran Bretagna . La differenza la fanno soprattutto gli skip: lachiude infatti colin qualsiasi colpo, mentre il nostro capitano,, paga un insolito 73% e risulta più volte impreciso, specie in quelle giocate che potrebbero riaprire una partita che si è complicata fin dal 4° end.

Nel 6° la Svezia infila un 3-0 pesantissimo e chiude definitivamente i giochi, considerando che gli azzurri reggono altre due mani prima di un altro 3-0 svedese (8° end) per poi accettare la sconfitta. Un match in alcuni aspetti simile a quello contro la Gran Bretagna: anche in quella sfida Bruce Mouat era stato semplicemente ingiocabile per il quartetto azzurro, formato da Sebastiano Arman, Simone Gonin e Amos Mosaner, oltre al già citato Retornaz. Partita peraltro caratterizzata da un episodio insolito: durante un doppio take-out di Mosaner, Arman sembra toccare involontariamente una stone svedese col tallone d'Achille. Nessuno sembra potersene accorgere, ma Oskar Eriksson richiede che il sasso rosso venga riposizionato, creando una situazione molto particolare ma comunque lecita a termini di regolamento.

Adesso per l'Italia diventano fondamentali le prossime tre sfide, rispettivamente contro Cina, ROC e Svizzera. L'obiettivo di cinque vittorie è ancora alla portata del quartetto azzurro e non bisogna dimenticare il valore complessivo delle avversarie fin qui incontrate. La Svezia ha vinto infatti gli ultimi tre Mondiali ed Edin vuole centrare l'unico alloro che ancora gli manca, ossia l'oro olimpico. La Gran Bretagna è invece la Scozia sotto vesti diverse: nella finale per l'oro mondiale del 2021 finì 10-5 in favore del team svedese ma, insieme al Canada e proprio alla Svezia, questa Gran Bretagna è tra le favorite per una medaglia.

Il calendario dell'Italia

Sabato 12 febbraio - 07:05 Italia-Cina

Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-ROC, 13.05 Italia-Svizzera

Lunedì 14 febbraio - 07:05 Italia-Canada

Martedì 15 febbraio - 13:05 Italia-USA

Mercoledì 16 febbraio - 07:05 Italia-Danimarca

Giovedì 17 febbraio - 02:05 Italia-Norvegia

