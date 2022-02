Stefania Constantini e Amos Mosaner continuano a giocare sulle ali dell'entusiasmo. La coppia del doppio misto di curling ha inanellato un filone di sette vittorie consecutive. Nella giornata di sabato 5 febbraio, gli azzurri hanno affondato anche l'Australia per 7-3 e la Gran Bretagna per 7-5 , prenotando matematicamente il passaggio in semifinale. Mentre oggi, domenica 6 febbraio, hanno spazzato via i padroni di casa SuYuan Fan e Zhi Ling con un secco 8-4 . Il prossimo avversario, dalle 13.05 italiane, sarà la Svezia di Almida De Val e Oskar Eriksson. Un match che potrebbe già rivelarsi decisivo per il 1° posto nel girone.

13:43 - Italia-Svezia 2-2

Spazzata portentosa di Eriksson, che spezza una serie di angoli favorevoli agli azzurri. Mancano tre stone a testa prima della pausa.

13:38 - L'Italia pareggia i conti! 2-2

L'Italia ruba la mano alla Svezia e rosicchia un ulteriore punticino. Un draw chirurgico di Amos Mosaner mette in discesa il terzo end per gli azzurri, ottimi nel coprire la propria stone dalle spazzate svedesi. De Val chiude il terzo end con un liscio disperato.

13:30 - L'Australia allunga sul Canada!

5-0 per gli australiani al termine del secondo end. I Canguri potrebbero farci un favore...

13:27 - L'Italia insegue, 1-2

La Svezia gioca bene con la guardia, e limita la mano azzurra a un solo punto. La bocciata finale della Constantini non riesce a smuovere la difesa svedese. Il martello ora passa agli avversari.

13:19 - Intanto il Canada...

La cenerentola Australia è partita forte nella gara contro il Canada: gli Aussie salgono sul 3-0 dopo il primo end. In caso di sconfitta canadese, l'Italia si piazzerebbe prima a prescindere dal risultato con la Svezia.

13:15 - Italia-Svezia 0-2

Due lanci sfortunati di Mosaner apparecchiano per l'appoggio comodo svedese, che segna due punti. Poteva andare anche peggio agli azzurri, visto che le stone svedesi nei pressi del centro erano ben 3. La mano però è tremata anche agli svedesi (Eriksson soprattutto). Tutto aperto.

13:10 - Italia-Svezia 0-0

Tre stone svedesi accerchiano l'unica stone italiana nel button. Subito gran tensione in questo avvio.

13:05 - Via!

Primo lancio della skip Stefania Constantini. Svezia col martello in avvio.

12:48 - La classifica aggiornata

1. Italia (Q) 7-0

2. Canada 5-2

3. Gran Bretagna 5-2

4. Svezia 5-3

5. Norvegia 4-3

6. USA 3-4

7. Rep. Ceca 3-5

8. Svizzera 2-5

9. Cina 2-6

10. Australia 1-7

12:44 - Si riparte! Italia-Svezia

Occasione d'oro per gli Azzurri: alle 13.05 affronteranno la coppia svedese composta da Almida De Val e Oskar Eriksson per blindare il 1° posto nel girone. In contemporanea anche il match tra Canada e Australia, con i primi costretti a vincere per tenere viva la speranza della prima piazza.

09:03 - Il Canada vince, match contro la Svezia decisivo per il 1° posto

Una giocata pazzesca del duo Homan-Norris permette al Canada di spuntarla sulla Repubblica Ceca all'extra end, 6-5. I canadesi, tra le squadre favorite alla vittoria finale, rimangono in lizza per il primo posto nel girone. Con una vittoria contro la Svezia oggi alle 13.05, l'Italia potrebbe comunque chiudere la pratica 1° posto con un turno d'anticipo.

08:54 - Azzurri a un passo dal primo posto

Avete capito bene, l'Italia potrebbe blindare il primo posto nel girone olimpico proprio in questi prossimi minuti. Nel frattempo infatti, la Svezia ha incassato la sconfitta per 6-2 dalla Norvegia, scendendo a 5 vittorie e 3 sconfitte complessive, insufficienti per impensierire il 7-0 dell'Italia. La Gan Bretagna invece, nel peggior scenario possibile, potrebbe solo raggiungerci sul 7-2, ma godremmo comunque del vantaggio nello scontro diretto. Da valutare manca solo il Canada, che attualmente è all'extra end contro la Repubblica Ceca (5-5).

Il report del match

Un avversario non scontato, da affrontare con la già acquisita certezza matematica della qualificazione alle semifinali: la Cina di SuYuan Fan e Zhi Ling non è comunque riuscita a scalfire la striscia di vittorie consecutive di Stefania Constantini ed Amos Mosaner, che si sono imposti col punteggio di 8-4. Segui tutte le gare delle Olimpiadi Invernali su Discovery+.

08:41 - L'Italia fa 7 su 7, la Cina si inchina 8-4!

L'Italia gestisce bene anche questo ultimo end, rubando la mano. Ora attendiamo i verdetti dei match col Canada e la Svezia in ottica corsa al primo posto!

L'Italia non si ferma più: 8-4 anche alla Cina, gli highlights

08:36 - La stregoneria inutile di Ling

Il cinese Ling si esibisce in questo lancio di stone incredibile, cercando un effetto assurdo e provocando lo stupore dei presenti.

"Il tiro più inutile della storia!" Follia di Ling

08:31 - Italia a un passo! 7-4

Un altro punto in cassaforte, questa volta per una questione di millimetri. L'ultimo lancio cinese assume un curl stratosferico, insidiando il button occupato dalla nostra stone. Il ghiaccio ci premia comunque. Andiamo all'ultimo end con tre punti di vantaggio.

08:28 - Gill (Australia) positiva, ma è in campo

Tahli Gill, australiana del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Pechino, è risultata positiva al Covid-19. L'atleta, che col collega Dean Hewitt si trova all'ultimo posto in classifica, ha affrontato l'Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini nella partita di sabato 5 febbraio. La squadra ha avuto comunque il via libera dalla commissione medica per proseguire il torneo.

08:26 - Italia-Cina 6-4

Un altro lancio chirurgico di Constantin si accomoda al centro del button, ed obbliga i cinesi a giocare sporco. Due stone a segno per ora. Che freddezza gli azzurri in questa fase di gara.

08:21 - Italia ancora al comando, 6-4!

Un suicidio cinese a metà end ci regala un comodo punto. Constantin decide saggiamente di bruciare l'ultimo colpo. L'Italia allunga sul 6-4 con un power play ancora a disposizione.

08:13 - Italia-Cina 5-4

Interpretazione impeccabile di gara da parte dei cinesi in questa seconda frazione di gara. Amos piazza una guardia alta. Entrambe le squadre con un power play ancora in canna.

08:07 - La Cina riapre la gara, 5-4

I cinesi infieriscono sull'errore in bocciata di Amos Mosaner. A casa sguarnita, i padroni di casa infilano tre punti. Primo calo di tensione da parte degli azzurri.

08:01 - Italia-Cina 5-1

Lunga conversazione tra Constantini, Mosaner e la coach Caldart. Mosaner alla fine va per la spazzata, ma il suo lancio si perde lungo. Situazione favorevole alla Cina in questo 5° end.

07:50 - Stefania pazzesca!!! 5-1 Italia

Un'altra bocciata chirurgica di Stefania Constantini cancella un punto che sembrava già caduto nelle mani dei cinesi! Andiamo al break con un comodo vantaggio di 5-1, senza alcuna pressione sulle spalle.

Bocciata pazzesca e sorriso, Constantini è una meraviglia

07:42 - Italia-Cina 4-1

Piccola sbavatura di Amos Mosaner, che tocca la guardia cinese dopo un lancio troppo corto. L'Italia ha comunque due stone a punto sin qui, ma la Cina si è ritagliata una chance per rubare la mano.

07:37 - Cina in scia, 4-1

Finalmente la Cina fa valere il suo martello. L'ultimo draw di Constantini termina lungo, apparecchiando per la comoda risposta di SuYuan Fan. Un punto per la Cina, ma l'Italia è ancora padrona del suo destino.

07:26 - L'Italia vola via! 4-0

Altra mano rubata dagli azzurri, che impongono un granitico gioco di guardie a schermo della stone decisiva. Un altro punticino favorevole si aggiunge al finale del secondo end.

07:21 - Italia-Cina 3-0

Siamo a metà del secondo end. L'Italia ha piazzato una guardia in casa, ma i cinesi sono stati bravi ad appoggiarsi nei paraggi del centro, con un curl sopraffino. Situazione d'equilibrio.

07:14 - Constantini, che bocciata! Italia-Cina 3-0

L'Italia ruba subito la mano ai padroni di casa! Gli azzurri accerchiano l'unica stone cinese nel button, per poi spazzarla via dalla casa lasciando quattro stone a punto. L'ultimo tiro di Fan riesce a limitare il danno a tre punti.

Altro capolavoro di Constantini! Tre punti per l'Italia

07:10 - Italia-Cina 0-0

Traffico nella casa di ghiaccio! L'Italia cerca di accerchiare la stone cinese, posizionata perfettamente nel button.

07:05 - Si parte!

Tutto pronto sul rink! Martello ai cinesi in questo primo end.

07:00 - Ci siamo!

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta di Italia-Cina. Constantini e Mosaner sfidano i padroni di casa all'Ice Cube di Pechino. Cina già eliminata (2 vittorie e 5 sconfitte), Italia già qualificata (6 vittorie e 0 sconfitte). Occhio anche agli altri match, in contemporanea a quello degli azzurri, tra Norvegia-Svezia e Canada-Repubblica Ceca, in ottica della corsa al primo posto.

DOPPIO MISTO, GLI IMPEGNI DEGLI AZZURRI

Domenica 6 febbraio, ore 7.05: Italia Cina (girone)

Domenica 6 febbraio, ore 13.05: Italia-Svezia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 2.05: Canada-Italia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 13.05 SEMIFINALI DOPPIO MISTO

Martedì 8 febbraio, ore 7.05 EVENTUALE FINALE PER IL BRONZO

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 EVENTUALE FINALE PER L'ORO

*orario italiano

IL RECAP DI SABATO 5 FEBBRAIO

Il Day-1 dei Giochi regala all'Italia le prime due medaglie della rassegna a cinque cerchi, merito di Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 metri, e della staffetta mista di Short Track, capace di cogliere un argento in una finale vinta dalla Cina. Sorrisi anche da Curling e Slittino.

Il tiro incredibile di Constantini, così l'Italia ha battuto la Gran Bretagna

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 6 FEBBRAIO

Il programma dei Giochi Olimpici Invernali di domenica 6 febbraio: Dominik Paris, ma anche Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia difendono i colori dell'Italia nella discesa libera maschile. Spazio anche a skiathlon uomini e slittino uomini, con Dominik Fischnaller possibile protagonista.

L'Italia batte anche la Gran Bretagna 7-5, gli highlights del match

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI INVERNALI

Il calendario completo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: gare, orari, giorni e dove vedere tutte le gare. Noi vi offriremo la diretta scritta di tutti gli eventi.

L'Italia spazza via anche l'Australia, 7-3: gli highlights della partita

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

Sport Explainer: alla scoperta del curling

