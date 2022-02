round-robin di Curling. L'Italia cede infatti anche nel match contro il ROC (7-10), gettando via una ghiotta occasione per tentare di mantenere vivo il sogno qualificazione. Alle 13:05 la partita contro la Svizzera sarà così fondamentale, anche se agli azzurri potrebbero non bastare cinque vittorie nelle ultime gare in programma (peraltro con ancora da affrontare Canada e Norvegia, tra le altre). Nella sfida col ROC sono decisivi 8° e 9° end. L'Italia ha infatti la possibilità di prendere il comando, dopo mani equilibrate e caratterizzate da parziali su contro-parziali, ma Joel Retornaz - dopo il timeout con coach Claudio Pescia - sbaglia un colpo fondamentale e, da tre potenziali punti, gli azzurri ne chiudono soltanto uno per il 6-7 provvisorio. Non riesce proprio a ingranare il quartetto azzurro maschile nel. L'Italia cede infatti anche nel match contro il, gettando via una ghiotta occasione per tentare di mantenere vivo il. Allela partitasarà così fondamentale, anche se agli azzurri potrebbero non bastare cinque vittorie nelle ultime gare in programma (peraltro con ancora da affrontare Canada e Norvegia, tra le altre). Nella sfida col ROC sono. L'Italia ha infatti la possibilità di prendere il comando, dopo mani equilibrate e caratterizzate da parziali su contro-parziali, ma- dopo il timeout con coach Claudio Pescia -e, da tre potenziali punti, gli azzurri ne chiudono soltanto uno per ilprovvisorio.

Il martello ripassa così al ROC, ma la sostanza non cambia. L'Italia è nuovamente imprecisa e lo stesso Retornaz commette un altro errore insolito, per un giocatore del suo calibro, spalancando le porte ai 3 punti firmati da Sergei Glukhov, skip avversario. Nel 10° end - cui gli azzurri arrivano ancora con problemi di tempo a disposizione, come già successo ieri contro la Cina - al ROC bastare giocare sulle stone italiane, andando a effettuare take-out quando è necessario e bruciando peraltro due sassi a inizio mano. L'Italia ci prova fino alla fine, ma il quartetto avversario è praticamente perfetto e non dà la minima chance agli azzurri. 4° k.o. su quattro partite fin qui disputate e qualificazione che diventa sempre più un miraggio. Adesso serve un autentico miracolo per rientrare nelle migliori quattro nazionali: con queste imprecisioni e simili alti e bassi, diventa però davvero complicato anche soltanto sperare.

