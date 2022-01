Alle Olimpiadi di Pechino 2022 sarà presente nei tornei di curling per la terza volta nella sua storia. Dopo il settimo posto all'esordio casalingo a Torino 2006 e il nono a PyeongChang 2018,torna in pista con rinnovata ambizione e fresca del bronzo agli ultimi Europei . Retornaz e compagni si presentano come, con la voglia di infastidire quelle tre o quattro squadre che sembrano avere qualcosa in più per giocarsi le medaglie. Ma non è tutto. In Cina, ci sarà il debutto a cinque cerchi dele la squadra italiana risponderà presente grazie al quinto posto ottenuto dalla coppiaagli ultimi Mondiali. Vediamo, allora, il calendario e gli orari delle partite che vedranno impegnati gli azzurri.